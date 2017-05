Najznámejší český pediater Josef Švejcar pôsobil aj v Bratislave

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Praha/Bratislava 20. mája (TASR) - Nepochybne najznámejším českým pediatrom bol Josef Švejcar. Narodil sa 20. mája 1897 v českej Prahe a v sobotu uplynie od jeho narodenia 120 rokov.Jeho lekársky, vedecký i životný záujem obsiahol takmer všetky odbory detského lekárstva. Okrem toho sa venoval alergiám, imunológii, infekciám a chronickým ochoreniam, detskej biológii a jej súvislosti s matkou.Profesor Švejcar sa zaslúžil o vybudovanie šiestich detských kliník, detských ozdravovní, Ústavu pre liečbu tuberkulózy detí a moderného pavilónu pre dojčatá v Bratislave.Lekársku fakultu Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave ukončil v roku 1921. Už počas štúdií pracoval ako pomocná vedecká sila. Po promócii až do 30. rokov 20. storočia bol klinickým asistentom na detskej klinike v Bratislave. V Bratislave habilitoval z detského lekárstva na docenta. V roku 1930 prešiel s profesorom Jiřím Brdlíkom na I. detskú kliniku Univerzity Karlovej v Prahe (dnes ČR). Spolu sú autormi učebnice Stručná therapie dětských nemocí pro lékaře a mediky. V roku 1932 sa stal profesorom. Počas nacistickej okupácie bývalého Československa ho zbavili vedenia kliniky. V tom období sa venoval založeniu školy, na ktorej vyučoval sociálne pracovníčky, pôrodné asistentky, detské asistentky a liečebný telocvik. Po oslobodení v roku 1945 prebudoval I. detskú kliniku Univerzity Karlovej v Prahe na moderný ústav. V roku 1967 prešiel na ním vybudovanú pediatrickú katedru Ústavu pre doškoľovanie lekárov a farmaceutov v Prahe, kde pracoval až do odchodu na dôchodok.Profesor Švejcar bol autorom alebo spoluautorom 320 publikácií, vydaných nielen u nás, ale i v mnohých krajinách sveta. V roku 1944 vydal prvýkrát knihu Péče o dítě, ktorá v ďalších vydaniach slúžila piatim generáciám rodičov. Poctili ho čestným členstvom v najvýznamnejších vedeckých spoločnostiach, medzi ktoré napríklad patrí American Academy of Pediatrics (Americká pediatrická akadémia), okrem toho získal viacero čestných doktorátov a Cenu Jana Evangelisty Purkyně.Pediater Josef Švejcar zomrel 30. januára 1997 po dlhšej chorobe vo Fakultnej nemocnici Motol v rodnej Prahe vo veku nedožitých sto rokov.Na sklonku života sa objavil v dokumente s názvom Času je málo a voda stúpa (1997), ktorý je zostavený z rozhovorov hudobníka a filmára Deža Ursínyho s rôznymi osobnosťami na témy dôstojnosti, trestu smrti, svedomia, eutanázie, slobody, interrupcií, utrpenia, samovraždy, smrti a lásky.Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o slovenskú pediatriu a šírenie dobrého mena Slovenska in memoriam udelil vtedajší prezident SR Michal Kováč profesorovi Josefovi Švejcarovi v septembri 1997.V roku 2015 v rámci 1. kramárenskeho dňa klinického výskumupribudla do Parku osobností Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) Bratislava v areáli nemocnice významná osobnosť pediatrie v bývalom Československu - Josef Švejcar.