NAKA preveruje projekt rozšírenia materskej školy v Novákoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Nováky 14. júna (TASR)- Policajti Národnej protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) preverujú podozrenia z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu. Tie sa týkajú podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt Rozšírenie kapacít Materskej školy (MŠ) Nováky. Pre TASR to potvrdil Martin Wäldl z oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru."Vzhľadom na prebiehajúce preverovanie nie je možné poskytnúť k veci bližšie informácie," uviedol ďalej Wäldl.Financie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na rozšírenie kapacít MŠ žiadalo ešte vlani v júli mesto Nováky. Vybudovaním prístavby a ďalšími stavebnými úpravami chcelo zabezpečiť v MŠ, ktorú v súčasnosti navštevuje okolo 109 detí, ďalších 36 miest. Súčasťou projektu mali byť aj aktivity zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, úprava vonkajšieho areálu a obstaranie potrebného materiálno-technického vybavenia.Prednosta Mestského úradu v Novákoch Milan Oršula na otázky ohľadom preverovania podozrení reagoval, že k tejto veci nevie poskytnúť žiadne informácie, pretože NAKA s mestom v tejto veci nekomunikuje, ani ho na súčinnosť nevyzvala.Na realizáciu investície žiadala novácka samospráva NFP vo výške 483.181,20 eura, celkové oprávnené výdavky projektu odhadla na 508.611,79 eura. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP žiadosť o NFP mestu neschválilo, a to začiatkom mája tohto roka. "Mesto nesplnilo podmienky poskytnutia príspevku, podmienku, že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením zákona o podpore regionálneho rozvoja," ozrejmil Michal Feik z rezortu pôdohospodárstva.V rozpore s ustanoveniami zákona o podpore regionálneho rozvoja mal byť vtedy platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Nováky. Upozornila na to Okresná prokuratúra v Prievidzi, ktorá v tejto súvislosti podala protest a mestu ho doručila v januári tohto roka. "Protest podala voči uzneseniu mestského zastupiteľstva z júla 2015, ktorým vzalo na vedomie informáciu o stave aktualizácie PHSR pre roky 2015-2020 a schválilo predĺženie platnosti PHSR na roky 2008-2013 až do doby schválenia aktualizovaného dokumentu. Takýto postup nebol v súlade s vybranými ustanoveniami zákona o podpore regionálneho rozvoja," vysvetlil zastupujúci hovorca Krajskej prokuratúry v Trenčíne Vlastimil Krokvička.Prvé z ustanovení zákona o podpore regionálneho rozvoja, na ktoré odkázal, hovorí o tom, že program rozvoja obce má pozostávať z analytickej, strategickej, programovej, realizačnej a finančnej časti. Druhé sa týka prechodného ustanovenia účinného od 1. januára 2015, v rámci ktorého boli obce povinné svoje programy rozvoja, schválené pred 1. januárom 2015, dať do súladu s ustanoveniami zákona do 31. decembra 2015."Vo veci PHSR má mesto úplne jasné stanovisko a to, že malo a má platný rozvojový dokument," zdôraznil Oršula.Novácki mestskí poslanci na svojom rokovaní začiatkom apríla protestu prokurátora vyhoveli, zároveň vtedy schválili nový PHSR, platný na roky 2018 až 2024. Vyplýva to z uznesení zverejnených na oficiálnej stránke mesta.