Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) – Nákupný patriotizmus má na Slovensku stúpajúci trend, čoraz viac ľudí chce nakupovať slovenské produkty v obchodoch. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti GfK, ktorý sa robí pravidelne spolu s kampaňou Národné dni na podporu ekonomiky "Pýtajme si slovenské".Kampaň je súčasťou projektu Kvalita z našich regiónov a tento rok bude prebiehať od 16. októbra do 22. októbra. Komunikačných heslom tohtoročnej kampane je podľa autorky projektu Bohumily Tauchmannovej apelĽudia si pritom podľa jej slov už uvedomujú dôsledky svojho nákupného správania." opísala Tauchmannová na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.Z prieskumu GfK, ktorý sa robil v septembri tohto roku na vzorke vyše 500 respondentov napríklad vyplýva, že 63 % ľudí sa v práci či v domácnostiach rozpráva o potrebe kúpy domácich výrobkov. Znamená to medziročný nárast o 6 %.Zároveň podľa Zuzany Kunertovej z GfK Slovakia takmer 60 % ľudí nakupuje v súčasnosti viac slovenských výrobkov ako v predchádzajúcich rokoch. Oproti minulému roku to predstavuje 4-% nárast. A viac ako 60 % spotrebiteľov si myslí, že na pultoch obchodných reťazcov nie je dostatok slovenských potravín, pričom tento podiel má stúpajúci trend.Národné dni na podporu ekonomiky v súčasnosti podľa prieskumu pozná viac ako 1,5 milióna obyvateľov, čo je tretina občanov Slovenska a oproti minulého roku to znamená mierny nárast. Zároveň by sa 83 % obyvateľov Slovenska v tomto roku pravdepodobne zapojilo do kampane.dodala Kunertová.