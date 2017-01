Namiesto elektronických kariet poistencov majú byť občianske s čipom

Na archívnej snímke nový typ občianskeho preukazu. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 17. januára (TASR) - Elektronické preukazy poistencov, ktoré mali byť pôvodne realitou ešte predvlani, nebudú nakoniec vôbec. Termín ich zavedenia sa najprv posúval a teraz ich vydávanie ministerstvo zdravotníctva navrhlo zrušiť úplne. Vyplýva to z návrhu novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorú dnes odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR a odporučili schválenie právnej normy aj v pléne na prvej tohtoročnej schôdzi.Poistenci majú pre potreby elektronického zdravotníctva využívať občianske preukazy s elektronickým čipom. "" píše sa v návrhu.Keďže takýto občiansky nemá ešte každý, do konca roka 2021 budú môcť ošetrujúci lekári či záchranári pristupovať k údajom z elektronickej zdravotnej knižky zadaním rodného čísla. Poistenci budú na preukazovanie využívať dovtedajšie preukazy poistenca. Tie budú zdravotné poisťovne vydávať len tým poistencom, ktorí nemajú vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom. Možnosť vydávania európskeho preukazu poistenca zostáva nezmenená.Termíny vydávania elektronických preukazov poistenca sa viackrát, rovnako ako celá elektronizácia zdravotníctva, posúvali. Podľa platnej legislatívy ich malo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) začať vydávať od júna 2017. Bývalý riaditeľ NCZI Igor Serváček podpísal zmluvu za 18 miliónov eur na dodávku informačného systému na vydávanie a správu čipových kartičiek poistenca v marci 2016, krátko po parlamentných voľbách. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) ju dal zrušiť hneď po svojom nástupe.Na zváženie zavedenia elektronických preukazov poistenca vyzvalo ministerstvo zdravotníctva Najvyšší kontrolný úrad SR. Podľa úradu by si to vyžiadalo ďalšie mnohomiliónové náklady. Odporučil, aby boli na tento účel využité občianske preukazy s čipom. S ich použitím projekt počítal už v počiatočnej fáze.