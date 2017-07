Namiesto zeleného dresu vylúčenie, Sagan si na rekord musí počkať

Na snímke Slovák Peter Sagan (Bora). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 23. júla (TASR) - Peter Sagan nebude na svoju šiestu Tour de France v kariére spomínať v dobrom. O výborne rozbehnuté preteky a šancu na vyrovnanie historického rekordu v počte zelených dresov ho už v 4. etape pripravili rozhodcovia. Rozporuplné rozhodnutie jury vyvoláva aj teraz vášnivé debaty a samotný pretekár sa s ním stále nezmieril.Osudným sa mu stal hromadný finiš 4. etapy z Mondorf-les-Bains do Vittelu. Jury diskvalifikovala dvojnásobného majstra sveta za to, že mal spôsobiť pád Brita Marka Cavendisha v záverečnom špurte. Sagan podľa rozhodcov zasiahol lakťom svojho súpera a ten následne tvrdo vletel do ochrannej bariéry, utrpel zlomeninu lopatky a preteky sa skončil aj pre neho. Detailné spomalené zábery však ukázali, že Sagan sa iba snažil udržať rovnováhu.Slovákovi, ktorý v cieli obsadil druhé miesto, najskôr za kolíziu udelili 30-sekundovú penalizáciu a odobrali mu 80 bodov z bodovacej súťaže o zelený dres. Pretekárska jury však neskôr rozhodla o úplnej diskvalifikácii. Podľa nej Sagan priamo zavinil Cavendishov pád. Deň predtým triumfoval v 3. etape a zaznamenal už svoje ôsme víťazstvo na Tour.Jury oznámila verdikt niekoľko hodín po finiši etapy na rýchlo zvolanej tlačovej konferencii v miestnom press centre.uviedol predseda jury Philipp Marien.povedal Slovák krátko po incidente.Sagan a jeho tím podali proti vylúčeniu Tour protest na Medzinárodnú cyklistickú úniu (UCI) i Športový arbitrážny súd (CAS), no bez úspechu. Naopak, medzi bývalými i súčasnými cyklistami, trénermi a funkcionármi, ako i medzi fanúšikmi po celom svete a ďalšími športovcami dostali obrovskú podporu a na vedenie Tour sa zniesla veľká kritika. Napríklad nemecký špurtér Andre Greipel najprv Sagana kritizoval, aj za ich vzájomný kontakt na rýchlostnej prémii v 3. etape, no po vzhliadnutí spomalených záznamov zrážky s Cavendishom sa priklonil na Slovákovu stranu.uviedol.Podobný názor mal aj víťaz etapy z roku 2015 Simon Geschke. "Videl som to po pretekoch na videu, ale ten trest je príliš tvrdý. Cavendish sa natlačil do medzery, kde už naozaj nebolo miesto." uviedol. Trojnásobný celkový víťaz Tour Greg LeMond povedal, žeVeľkú nevôľu spôsobil aj fakt, že Sagan nemal šancu sa pred rozhodcami obhájiť a nemohol podať svoju verziu celej situácie.Na znak protestu proti rozhodnutiu pretekárskej jury nemecká stajňa pred štartom ďalších etáp umiestnila pred tímový autobus spolu so strojmi ostatných jazdcov, ktorí v pretekoch pokračovali, aj Saganov bicykel značky Specialized.Sagan sa s verdiktom stále nezmieril a po zhliadnutí spomalených záberov ho označil za unáhlený.uviedol.zdôraznil.Úradujúci svetový šampión potvrdil, že ho rozhodcovia nikdy nevyzvali, aby im podal svoj pohľad na incident.dodal. Manažér nemeckého tímu Ralph Denk naznačil, že zvažuje celý prípad posunúť k súdu.Diskvalifikáciou prišiel Sagan o možnosť získať na TdF rekordný šiesty zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže, čím by sa vyrovnal legendárnemu Nemcovi Erikovi Zabelovi, ktorému sa to podarilo v rokoch 1996-2001.Tohtoročná Tour sa neskončila dobre ani pre jeho brata Juraja Sagana. Svoju premiéru na "starej dáme" skončil už v 9. etape, keď nestihol prísť do cieľa v stanovenom časovom limite. Ten v etape nesplnilo dokopy osem jazdcov, medzi nimi bol elitný francúzsky šprintér Andre Demare. Okrem neho, P. Sagana a Cavendisha nedokončil preteky ani ďalší šprintér a veľký ašpirant na zisk zeleného dresu Marcel Kittel. Nemecký pretekár z Quick-Stepu a vtedajší líder bodovacej súťaže musel odstúpiť po páde v 17. etape. Na čelo sa tak dostal Austrálčan Michael Matthews, ktorý už zelený dres doviedol až do cieľa na Elyzejských poliach v Paríži.