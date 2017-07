Národná zoologická záhrada v Bojniciach obnovila chov tukanov

Na snímke tukan žltohrdý (Ramphastos sulfuratus) vo voliére Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach 12. júna 2017. Foto: TASR - Alexandra Mošotková Na snímke tukan žltohrdý (Ramphastos sulfuratus) vo voliére Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach 12. júna 2017. Foto: TASR - Alexandra Mošotková

Bojnice 12. júla (TASR)- K obyvateľom Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach pribudol pár tukanov žltohrdlých. Zoo ním tak zároveň po 15 rokoch obnovila chov tohto druhu operencov."Chov tohto druhu nie je jednoduchý, majú ho momentálne len štyri zoologické záhrady v Európe. Prišli z Holandska, trvalo asi polroka, kým sa nám ich podarilo po rôznych vyjednávaniach získať," povedala dnes hovorkyňa národnej zoo Simona Kubičková.Tukany žltohrdlé je podľa nej možné nájsť v tropických lesoch strednej a južnej Ameriky, pričom sú špecifické svojím veľkým zobákom. "Podľa posledných výskumov ich zobáky slúžia nielen na to, aby si nimi obstarali potravu, ale aj na to, aby nimi mohli regulovať telesnú teplotu. Keď je teplo, vďaka vlásočniciam teplo odchádza a zase v noci, keď je chladno, si zobák schovávajú do peria, aby o teplo neprichádzali," priblížila.Exotický druh vtákov potrebuje potravu obohatenú o rôzne vitamíny a minerály, pričom bojnický pár najviac obľubuje čerešne, dodala hovorkyňa zoo.Návštevníci môžu pár tukanov vidieť vo veľkej voliére pavilónu vtákov, ktorú zoo špeciálne prispôsobila pre ich chov. Jej súčasťou je aj veľké množstvo tropických rastlín, a to najmä palmy, strelície, figovníky a cykasy. Tukany si stále zvykajú na nové prostredie, sú preto dosť plaché, z tohto dôvodu je preto aj ich nové obydlie oddelené od návštevníckeho priestoru plotom.