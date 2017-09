Národné centrum zdravotníckych informácií má pobočku aj vo Zvolene

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zvolen 19. septembra (TASR) - Od júla tohto roku sídli vo Zvolene pobočka Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Svoje sídlo má v novej budove spoločnosti Central Park na ulici E. P. Voljanského na sídlisku Západ.Ako vyplýva z výpisu z Centrálneho registra zmlúv, spoločnosť Central Park prenajíma NCZI celkom sedem kancelárií o rozlohe 222,38 m2 so zázemím za takmer 2981 eur mesačne.Ako už TASR informovala hovorkyňa NCZI Soňa Valášiková, centrum hľadalo vo Zvolene prenájom administratívnych priestorov pre 22 zamestnancov.uviedla Valášiková.NCZI chce zefektívniť proces riešenia svojich zákonných kompetencií a byť tak dostupnejším miestom pre zdravotníckych pracovníkov i všetkých občanov SR v súvislosti so zavádzaním elektronického zdravotníctva na Slovensku.zdôraznila.V priestoroch pobočky NCZI vo Zvolene by mali byť na začiatku ľudia, ktorí sa zapoja do procesu prijímania žiadostí o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP), prípravy a tlače ePZP a následne ich distribúcie. NCZI sa zameria aj na rozšírenie pôsobenia pre oblasť podpory aplikácií, infraštruktúry a bezpečnosti v súvislosti s implementáciou elektronického zdravotníctva do praxe.