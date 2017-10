Národné ceny za dizajn si prevzali najúspešnejší autori súťažných diel

Na snímke priestor Novej Cvernovky pred odovzdávaním Národnej ceny za dizajn - Produktový dizajn 2017 v Bratislave 13. októbra 2017. Foto: TASR/Dano Veselský Na snímke priestor Novej Cvernovky pred odovzdávaním Národnej ceny za dizajn - Produktový dizajn 2017 v Bratislave 13. októbra 2017. Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 14. októbra (TASR) – Na slávnostnom vyhodnotení 14. ročníka súťaže Národná cena za dizajn si v piatok večer (13.10.) prevzali ceny najúspešnejší slovenskí tvorcovia. Odovzdávací ceremoniál sa uskutočnil v kreatívnom centre Nová Cvernovka v Bratislave. Súťaž organizovalo Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR."Oceňujeme to najlepšie z najlepšieho, čo za ostatné dva roky vzniklo na scéne slovenského produktového dizajnu. Z rekordného počtu 176 prihlásených prác medzinárodná porota vyhodnotila najlepšie v troch kategóriách: profesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou," informoval Maroš Schmidt zo Slovenského múzea dizajnu (SMD).Medzi profesionálnymi tvorcami sa z prvej ceny tešili Viktor Devečka a Bronislava Brtáňová za inovatívne lyže Forest Skis, model Lotor s hybridnou geometriou. Asymetrické freerideové lyže prehodením ľavej a pravej lyže umožňujú prispôsobenie sa rôznym snehovým podmienkam a inému štýlu jazdy.Druhú cenu získali Boris Belan, Ferdinand Chrenka, Milan Novosedliak za multifunkčné digitálne pero O.pen. Vo veľkosti písacieho pera s unikátnou technológiou prostredníctvom senzorických snímačov nahrádza klasické ovládacie zariadenia ako počítačovú myš, tabletové pero či televízny ovládač.Tretiu cenu si prevzal Jakub Pollág, ktorý pre nemeckú skláreň Nachtmann vytvoril kolekciu nápojového skla inšpirovanú krehkosťou mydlových bubliniek.V novej kategórii dizajn s pridanou hodnotou porota ocenila okuliare cp! eyewear. Z bioplastov ich vytvorili Vlasta Kubušová a Miroslav Král. "Okuliare sú navrhnuté pre užívateľov, ktorí sa neboja skúšať nekonvenčné riešenia a prekonávať zaužívané návyky vo vzťahu k chemicky vytvoreným materiálom," konštatoval Král.Hybridný projekt Koyaanisqatsi Maroša Barana z pražskej školy UMPRUM zvíťazil v kategórii študentský dizajn. Komplexný projekt pozostávajúci z viacerých umeleckých zložiek možno vnímať ako odevnú kolekciu, film alebo performance.Za včeliu vázu The Honeycomb Vase „made by bees“ si prevzal Cenu poroty v zahraničí úspešný umelec Tomáš Gabzdil Libertíny. Po prezentácii videa, ktoré dokumentovalo týždňovú "prácu" 40.000 včiel na tvorbe vázy konštatoval s úsmevom laureát: "Som najväčší zamestnávateľ". Jeho "spolupráca" s včelami presahuje hranice konvenčného dizajnu. Umožňuje vyvrátiť masovú produkciu a nechať prírode vytvoriť to, čo by sa považovalo za produkt človeka. Materiál pochádza z kvetov ako vedľajší produkt včiel a vo forme vázy tak kvety slúžia kvetom.Novinári svoju cenu udelili multifunkčnému drevenému nábytku Kuko. Soňa Otiepková a Štefan Starinský vytvorili variabilný kus, ktorý slúži deťom od kolísky cez postieľku až po výškovo nastaviteľný stolík v školskom veku.Minister kultúry SR Marek Maďarič (Smer-SD) udelil Eduardovi Toranovi Cenu za kultúrny prínos v oblasti kultúry. Bratislavský rodák (1930) sa stal významným teoretikom umenia na úžitkové výtvarné disciplíny. Okrem množstva textov v novinách a knihách sa podieľal na prípravách československých expozícií pre výstavy EXPO 1967 v Montreale a 1970 v Osake. Po odchode z vlasti (1968) sa zo slovenského teoretika umenia stal americký praktik dizajnu, pracoval v renomovaných štúdiách. Po roku 1989 bol niekoľkokrát prednášať na Slovensku. V súčasnosti pracuje v Metropolitan Museum of Art v New Yorku, prednáša a prispieva do periodík v USA i na Slovensku. Je spolupracovníkom SMD. Z New Yorku cez skype sledoval udelenie ceny.O poslednej - Cene diváka rozhodnú návštevníci výstavy, ktorá je v Galérii v podkroví SMD v Bratislave. Táto bude vyhodnotená až na konci výstavy 30. novembra.