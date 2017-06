Náskok Merkelovej konzervatívcov sa tri mesiace pred voľbami zvýšil

Nemecká kancelárka Angela Merkelová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 25. júna (TASR) - Konzervatívci nemeckej kancelárky Angely Merkelovej zvýšili za uplynulý týždeň svoj náskok pred sociálnymi demokratmi na 15 percent. Vyplýva to z dnešných výsledkov týždenného prieskumu inštitútu Emnid, zverejnených tri mesiace pred spolkovými voľbami v Nemecku.Merkelovej Kresťanskodemokratická únia (CDU) a jej sesterská bavorská Kresťansko-sociálna únia (CSU) zaznamenali v prieskume s 39 percentami rovnakú podporu ako pred týždňom, Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) naopak klesla o jeden bod na 24 percent, ukázali výsledky publikované novinami Bild am Sonntag.Preferencie SPD prudko stúpli po tom, ako strana začiatkom roka nominovala Martina Schulza za svojho kandidáta na kancelára a teda vyzývateľa Merkelovej, následne však zasa klesli. Sociálni demokrati zaostávali v polovici januára za blokom CDU/CSU o 16 percent, v polovici februára bol ich rozdiel už len jedno percento a vyrovnanú podporu mali do začiatku apríla, keď sa náskok kresťanských demokratov začal zasa zvyšovať.Merkelovej konzervatívci zvíťazili v posledných troch mesiacoch v regionálnych voľbách v troch spolkových krajinách, zatiaľ čo prvotné nadšenie okolo Schulza, bývalého predsedu Európskeho parlamentu, sa vytratilo.Napriek posilneniu svojho náskoku má únia CDU/CSU stále ďaleko od získania parlamentnej väčšiny a mohla by mať ťažkosti pri hľadaní koaličného partnera. Ich preferovaný partner, liberáli zo Slobodnej demokratickej strany (FDP), majú v najnovšom prieskume Emnid nezmenenú podporu siedmich percent opýtaných.Zelení, ktorí by mohli vstúpiť do stredoľavej koalície s SPD alebo stredopravej koalície s CDU/CSU, si polepšili o jeden bod na osem percent. Krajne ľavicová strana Ľavica zotrvala na úrovni deviatich percent.Podpora krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD), s ktorou všetky ostatné strany odmietajú povolebnú spoluprácu, ostala na nezmenených ôsmich percentách.Voľby do Spolkového snemu sa budú konať 24. septembra.