Natalie Portman si neperevezme izraelskú Cenu Genesis

Natalie Portman, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 20. apríla (TASR) - Oscarová herečka Natalie Portmanová si v júni v Izraeli z "politických dôvodov" neprevezme Cenu Genesis 2018, označovanú aj za "židovskú Nobelovu cenu". Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na Nadáciu Ceny Genesis, ktorej to oznámil herečkin manažment.tvrdí Portmanovej manažment.Izraelská ministerka kultúry Miri Regevová kritizovala rozhodnutie Portmanovej, ktorá sa narodila v Jeruzaleme. Herečku podľa denníka Jerusalem Post obvinila, že podľahla tlaku hnutia známeho ako BDS (Boycott, Divestment and Sanctions - bojkot, odliv kapitálu a sankcie). Je to globálna kampaň snažiaca sa od roku 2005 zvýšiť ekonomický a politický tlak na Izrael, aby došlo k naplneniu jej stanovených cieľov, ktorými sú koniec izraelskej okupácie a kolonizácie palestínskych území a Golanských Výšin, rovnoprávnosť pre arabsko-palestínskych občanov Izraela a uznanie práva na návrat palestínskych utečencov.Organizátori oznámili, že slávnostné odovzdanie ocenenia zrušia a ospravedlnili sa pozvaným hosťom. Na jednej strane rešpektujú právo verejne oponovať politiku izraelskej vlády, zároveň ich mrzí Portmanovej rozhodnutie nezúčastniť sa na ceremónii z uvedených dôvodov. Vyjadrili tiež obavy, "že rozhodnutie pani Portmanovej spolitizuje našu charitatívnu iniciatívu a počas posledných piatich rokov sme tvrdo pracovali na tom, aby sme sa tomu vyhli".Nadácia udeľujúca Cenu Genesis určenú osobnostiam, ktoré sa angažujú v záujme židovského národa a svojou činnosťou sú inšpiráciou pre iných, vlani v zdôvodnení výberu laureátky uviedla, že Portmanová si svojou charizmou získala srdcia miliónov ľudí. Cena je dotovaná sumou milión dolárov.Portmanová vtedy v reakcii netajila hlboké dojatie a konštatovala, že je hrdá na svoje židovské korene a židovské dedičstvo, ktoré sú rozhodujúcou súčasťou jej identity. Peňažnú dotáciu spojenú s cenou chcela venovať na boj za práva žien.Doterajšími laureátmi tejto ceny boli od roku 2014 postupne starosta New Yorku Michael Bloomberg, herec Michael Douglas, husľový virtuóz Jicchak Perlman a sochár, rodák z indického Bombaja žijúci v Londýne, Anish Kapoor.Izrael bol najnovšie kritizovaný za svoju reakciu na masové protesty na hraniciach pásma Gazy, pri ktorých bolo od marca počas troch piatkov zabitých podľa AP zabitých 28 Palestínčanov a stovky utrpeli zranenia. Vláda židovského štátu argumentuje, že sa stará o bezpečnosť svojich občanov.