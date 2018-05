Návrh dlhodobého rozpočtu EÚ má v Európe obdivovateľov aj kritikov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 2. mája (TASR) - Reakcie na návrh Európskej komisie, ktorá v stredu predstavila návrh rozpočtu Európskej únie na roky 2021-2027 sa rôznia. Skupina liberálov v Európskom parlamente (EP) víta autonómnejší rozpočet EÚ, konzervatívci a reformisti návrh odsudzujú kvôli ďalším daniam a Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) by privítal aj ambicióznejšie plány.Komisia navrhla budúci sedemročný rozpočet Únie vo výške takmer 1,14 bilióna eur, čo predstavuje 1,11 % celkového ekonomického výkonu (po brexite) 27 štátov EÚ.Aliancia liberálov a demokratov v EP (ALDE) tento návrh privítala najmä preto, že poskytuje EÚ väčšiu samostatnosť pri hľadaní vlastných rozpočtových zdrojov, čo je v súlade s článkom 311 Zmluvy o EÚ. Francúzsky poslanec a predseda Výboru EP pre rozpočet Jean Arthuis odkázal, že europarlament je pripravený na rokovania s EK a spresnil, že finančný rámec po roku 2020 je neoddeliteľný od vytvorenia nových vlastných zdrojov.Iný názor na viacročný finančný rámec (VFR) predstavila frakcia konzervatívcov a reformistov v EP (ECR). Spravodajca tejto frakcie pre rozpočet Bernd Koemel uviedol, že navyšovanie dlhodobého rozpočtu aj napriek brexitu je "sklamaním". Upozornil, že sa tak stane na základe nových daní v EÚ až po zavedenie spoločných obranných fondov a dodal, že návrh eurokomisie znamená, že budúci rozpočet sa zameria na posilnenie centralizácie a na väčšie právomoci Bruselu.Euroskeptická ECR však privítala návrhy na zvýšenie finančných prostriedkov na výskum a inovácie ako aj viac peňazí na ochranu hraníc Únie.Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Luca Jahier v reakcii na VFR uviedol, že tento návrh obsahuje mnoho dobrých prvkov pre Európu, on osobne by však uprednostnil odvážnejší a ambicióznejší plán. "Som presvedčený, že súčasný strop pre výdavky EÚ sa musí zvýšiť na 1,3 % hrubého národného dôchodku (HND), aby čelil rastúcej agende EÚ." zdôvodnil svoje stanovisko. Dodal, že viacročný finančný rámec nie je obyčajná účtovná aktivita, ale je to politický akt.spresnil.Spomedzi európskych politikov sa proti návrhu EK postavil holandský premiér Mark Rutte. Upozornil, že takýto návrh znamená oveľa väčšie národné príspevky pre Holandsko, čo je pre jeho krajinu "neakceptovateľné".povedal premiér v oficiálnom vyhlásení. Odkázal, že počas rokovaní o VFR bude Holandsko v Rade EÚ presadzovaťa upozornil, že(spravodajca TASR Jaromír Novak)