Návrh J. Luntera protikandidáti odmietli, prieskum si dal spraviť sám

Banská Bystrica 14. septembra (TASR) – Za absurdnú označil kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter situáciu, ktorá vznikla po jeho ponuke ostatným súperom v novembrových voľbách do vyšších územných celkov, pridať sa k prieskumu voličských preferencií. Piati kandidáti na šéfa kraja Viliam Baňák, Pavel Greksa, Igor Kašper, Martin Klus a Stanislav Mičev ponuku v podobe, v akej im ju adresoval, neprijali.reagoval kandidát na post predsedu BBSK.Ako TASR informoval, prieskum voličských preferencií si teda zadal sám. Pripomenul, že jeho konkurenti v minulosti viackrát deklarovali potrebu spájania sa najneskôr do konca septembra, napriek tomu sa k jeho výzve nikto nepridal. Ako tiež poznamenal, už v auguste oznámil, že v polovici septembra si urobí prieskum, na základe ktorého sa rozhodne, či pokračuje v kampani alebo sa vzdá v prospech silnejšieho. Preto konaniu svojich protikandidátov nerozumie, keďže pôvodne všetci deklarovali vôľu vzdať sa do konca septembra.konštatoval Lunter.Zdôraznil, že slovo dodrží.dodal Lunter, ktorý sa nebránil ani viacerým prieskumom u iných agentúr.Jeho piati súperi vo voľbách v stredu (13.9.) reagovali, že s Lunterom by uvítali osobný kontakt za okrúhlym stolom.uviedli kandidáti v odpovedi adresovanej Lunterovi.O post predsedu BBSK sa uchádzajú 17 kandidáti. Sú nimi Stanislav Mičev (nezávislý), Ivan Saktor (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), Ján Lunter (nezávislý), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Michal Kantor (Strana zelených Slovenska), Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície), Martin Juhaniak (nezávislý), Jozef Šimko (nezávislý), Viliam Baňák (Jednota ľavicová strana Slovenska), Pavel Greksa (nezávislý), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Zdenek Očovan (Politická strana NAJ), Igor Kašper (nezávislý), Martin Klus (SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS), Milan Urbáni (SMS) a Marian Kotleba (Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko).