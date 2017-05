Návrh na zrušenie ĽSNS podľa R. Fica politicky nikomu nepomôže

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 28. mája (TASR) – Návrh na zrušenie ĽSNS politicky nikomu nepomôže, keby sa aj rozhodlo o jej rozpustení, na scéne budú kotlebovci pôsobiť ďalej a Slovensko to nezmení. Povedal dnes v diskusnej relácii TA3 V politike premiér Robert Fico (Smer-SD).vysvetlil Fico. Povedal, že je rozdiel medzi politickým vyjadrením a hodnotením skutočnosti z právneho hľadiska. Z toho druhého pohľadu rozhodnutie generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára s návrhom na Najvyšší súd na zrušenie ĽSNS rešpektuje.reagoval šéf SNS a predseda parlamentu Andrej Danko, takisto v diskusnej relácii TA3. Rozhodnutie generálneho prokurátora rešpektuje. Danko si myslí, že na zrušenie sú zrelé i niektoré iné politické strany.informoval.Predseda parlamentu je za zmenu zákona o politických stranách, udiať by sa to podľa neho malo na jeseň. Šéf SNS je proti tomu, aby sa dalo stranu kúpiť tesne pred voľbami alebo aby si politici po zrušení politického subjektu mohli založiť ďalší. Strana šíriaca myšlienky popierajúce ľudské práva nemá podľa neho čo robiť v politickom priestore.Šéf SNS tvrdí, že k zrodu ĽSNS prispela i strana SaS, jej predseda Richard Sulík na to odmietol obsiahlejšie reagovať.v relácii TA3.Danko potvrdil, že SNS pôjde do volieb do VÚC samostatne.vysvetlil. V Banskobystrickom kraji je podľa nehov koalícii, kde sa pozrú