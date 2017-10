NBA: Atlanta disciplinárne potrestá Schrödera za septembrový incident

Hráč Atlanty Hawks Dennis Schröder. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atlanta 17. októbra (TASR) - Klub NBA Atlanta Hawks vyvodí disciplinárne dôsledky voči svojmu basketbalistovi Dennisovi Schröderovi. Bude to trest za jeho zatknutie spoločne s ďalšími troma ľuďmi po incidente v skorých ranných hodinách 29. septembra.Vedenie Hawks dospelo k záveru, že Nemec sa zapojil do fyzickej konfrontácie s obeťou incidentu. Polícia má k dispozícii aj videozáznam.citovala agentúra AP generálneho manažéra Atlanty Travisa Schlenka. Schrödera už vo februári suspendovali na jedno stretnutie po tom, ako sa neskoro hlásil po All Star prestávke.