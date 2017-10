NBA: Cleveland a Oklahoma chcú zosadiť Golden State z trónu

Hráči Golden State Warriors oslavujú zisk trofeje v NBA, 12. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program úvodnej noci zámorskej NBA (streda 18. októbra):



02.00 h - Cleveland Cavaliers - Boston Celtics

04.30 h - Golden State Warriors - Houston Rockets



Dôležité termíny v sezóne 2017/18 NBA:



8. februára - uzávierka prestupového trhu

16. - 18. februára - All Star víkend

11. apríla - záverečné kolo základnej časti 2017/2018

14. apríla - začiatok play off

31. mája - začiatok finále

17. júna - prípadný siedmy zápas finále

21. júna - NBA draft 2018

New York 17. októbra (TASR) - V noci z utorka na stredu štartuje dvomi zápasmi 72. ročník zámorskej basketbalovej ligy NBA. Obhajca titulu Golden State Warriors odštartuje súbojom proti Houstonu Rockets, jeho finálového súpera Cleveland Cavaliers čaká duel s Bostonom Celtics. Nová sezóna prinesie viacero zmien s pozitívnym dopadom na hráčov.Vedenie NBA posunulo štart nového ročníka na skorší dátum, v rámci prípravy odohrali tímy aj menší počet prípravných zápasov. Komisár zámorskej profiligy Adam Silver zároveň informoval, že sa zároveň znížil počet tzv. "back-to-back" zápasov, keď tímy odohrali štyri stretnutia počas piatich dní. Pre zatraktívnenie duelov sa znížil počet oddychových časov z deväť na sedem. Posunul sa tiež termín na uskutočnenie prípadných prestupov, trh sa uzatvorí už 8. februára.zhodnotil pre Sports Illustrated prezident basketbalových operácií Byron Spruell.Diskutovanou témou nedávnych dní sú protesty počas štátnych hymien. Silver poznamenal, že hráči nesmú žiadnym spôsobom protestovať voči politickým rozhodnutiam amerického prezidenta Donalda Trumpa:Najväčším favoritom na zisk trofeje Larryho O'Briena zostáva úradujúci šampión Golden State Warriors. Tréner Steve Kerr má k dispozícii takmer identický káder v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom, do družstva mu pribudla dvojica Nick Young z Los Angeles Lakers a Omri Casspi z Minnesoty Timberwolves.uviedol kormidelník Warriors.Do boja však chce prehovoriť aj jeho finálový súper Cleveland Cavaliers. Vedeniu klubu sa podarilo počas leta prilákať viacero zvučných mien. V rámci výmeny s Bostonom odišiel síce rozohrávač Kyrie Irving, ale namiesto neho prišla trojica Isaiah Thomas, Jae Crowder a Ante Žižič. Cennou posilou je tiež najužitočnejší hráč sezóny 2010/2011 Derrick Rose a nedávno sa pripojil k tímu aj Dwayne Wade.uviedol pre cleveland.com kouč Cavaliers Tyronn Lue.Po šiestich rokoch by si rada zopakovala minimálne finálovú účasť Oklahoma City Thunder. K najlepšiemu strelcovi predchádzajúcej sezóny Russellovi Westbrookovi totiž pribudli dve hviezdne mená - Paul George a Carmelo Anthony. Spolu s nimi by hviezdny tím "hromov" mohol zosadiť z trónu dva najdominantnejšie kluby nedávnej minulosti.vyhlásil pred sezónou tréner Thunder Billy Donovan.Bez šancí nie je ani San Antonio Spurs, ktoré bude útočiť na 19. sezónu v rade, v ktorej dosiahne viac ako 50 víťazstiev v základnej časti. Veľké ambície má tiež Houston Rockets, kde sa k Jamesovi Hardenovi pripojil bývalý rozohrávač Los Angeles Clippers Chris Paul. "Čiernym koňom" súťaže môže byť mladý tím Bostonu Celtics. NBA zažíva éru tzv. "supertímov", no nie všetci hodnotia tento stav súťaže pozitívne.vyjadril sa legendárny Michael Jordan.