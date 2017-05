NBA: Cleveland delí jediné víťazstvo od postupu do finále

Kyrie Irving (vpravo) a LeBron James z Clevelandu Cavaliers počas druhého zápasu štvrťfinále Východnej konferencie zámorskej NBA proti Indiany Pacers 17. apríla 2017 v Clevelandu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 112:99

Cleveland 24. mája (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers zvíťazili vo štvrtom stretnutí finále play off Východnej konferencie NBA na domácej palubovke nad Bostonom Celtics 112:99 a v sérii sa ujali vedenia 3:1 na zápasy. Obhajca titulu môže postup do finále spečatiť v piatom súboji na palubovke súpera, ktorý je na programe v noci na piatok SELČ. Do finále sa už prebojoval tím Golden State Warriors, ktorý vo vyvrcholení Západnej konferencie zdolal San Antonio Spurs 4:0 na zápasy.