NBA: Hráči Golden State Warriors postúpili do 2. kola play off

Hráči z Golden State Warriors Foto: TASR/AP Photo/Ben Margot Foto: TASR/AP Photo/Ben Margot

1. kolo play off NBA /na štyri víťazstvá/



piaty zápas štvrťfinále Východnej konferencie



Toronto - Milwaukee 118:93

/stav série: 3:2/



štvrtý zápas štvrťfinále Východnej konferencie



Atlanta - Washington 111:101

/stav série: 2:2/



štvrtý zápas štvrťfinále Západnej konferencie



Portland - Golden State 103:128

/konečný výsledok série: 0:4, Golden State postúpilo do semifinále Západnej konferencie/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 25. apríla (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors sa v noci na utorok stali prvým postupujúcim do semifinále play off Západnej konferencie NBA. Vo štvrtom stretnutí 1. kola triumfovali v aréne Portlandu Trail Blazers 128:103 a celú sériu vyhrali v najkratšom možnom čase 4:0 na zápasy. Ich súperom bude úspešné mužstvo z dua Los Angeles Clippers - Utah Jazz (stav série: 2:2).Toronto Raptors zvíťazilo vo Východnej konferencii v domácom piatom súboji nad Milwaukee Bucks 118:93 a v sérii sa dostalo do vedenia 3:2 na zápasy. Hráči Atlanty Hawks zdolali na vlastnej palubovke vo štvrtom dueli Washington Wizards 111:101 a stav série vyrovnali na 2:2 na zápasy.Na východe sa do ďalšieho kola zatiaľ prebojoval iba obhajca titulu Cleveland, ktorý čaká na víťaza konfrontácie Toronta s Milwaukee. Cavaliers v uplynulom finále pokorili práve Warriors.