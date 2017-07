NBS: Exvedenie Rapid life poškodilo klientov,čaká ho trestné oznámenie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 18. júla (TASR) - Bývalý manažment spoločnosti Rapid life životná poisťovňa poškodil záujmy klientov. Od začiatku tohto roka prestal vyplácať akékoľvek nároky klientov a poisťovňu pripravil o majetok. Ukázala to správa nútenej správkyne spoločnosti, ktorú predložila Národnej banke Slovenska (NBS). Tá plánuje podať na štatutárov trestné oznámenie a na poisťovňu návrh na vyhlásenie konkurzu.vyhlásil na dnešnej tlačovej konferencii riaditeľ Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS Vladimír Dvořáček.Podľa neho iná cesta, ako spoločnosť uviesť do nútenej správy, nebola.podotkol Dvořáček s tým, že regulátor dostával od spoločnosti pri kontrolách skreslené informácie, výkazy neodzrkadľovali reálny stav spoločnosti.Najzávažnejšie zistenia správkyne poukazujú na nakladanie s majetkom poisťovne bývalým manažmentom. Ten totiž odpredal budovu jej sídla spoločnosti AB Real, ktorá je pod kontrolou syna bývalého predsedu predstavenstva poisťovne. Vedenie poisťovne taktiež predalo údajné pohľadávky voči štátu zo súdnych sporov, ktoré vedie s NBS. Ich nadobúdateľom je tiež spoločnosť AB Real. Nútená správkyňa tieto zmluvy napadla žalobou podanou na Okresnom súde Košice I.Poisťovňa sa dostala do nútenej správy 15. júna tohto roka. Podľa dostupných údajov je spoločnosť v platobnej neschopnosti. Nemá totiž dostatok finančných prostriedkov nielen na výplatu nárokov klientov, ale ani na úhradu základných prevádzkových nákladov. Preto nútená správkyňa Irena Sopková do 30 dní podá návrh na vyhlásenie konkurzu. K 15. júnu tohto roka bolo splatných 1500 zmlúv.vysvetlila Sopková. Celková zostatková hodnota majetku spoločnosti je 25.862,84 eura.konštatovala Sopková. Je tak otázne, či sa klienti vôbec k svojim peniazom dostanú. Nútená správkyňa plánuje trestné oznámenie podať v najbližších dňoch.priblížil riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov v NBS Roman Fusek.Celkovo je poškodených klientov podľa slov Dvořáčka 15.500.vyčíslil Dvořáček.