NDS chce do konca roka dať motoristom do užívania tri diaľničné stavby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce ešte do konca tohto roka odovzdať motoristom do užívania tri diaľničné stavby. Konkrétne pôjde o úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno, križovatku Blatné na diaľnici D1 pri Senci a križovatku Sielnica na rýchlostnej ceste R1 pri Zvolene.Úsek na diaľnici D3 je podľa vedúceho odboru marketingu NDS Martina Guziho dlhý 4,25 kilometra (km) a bude tvoriť obchvat Žiliny smerom na Čadcu a Poľsko. Diaľnica obchádza Žilinu najskôr ponad priehradu po estakáde a potom vchádza do tunela. Stavba by sa mala motoristom odovzdať do užívania v priebehu novembra tohto roka.Na jeseň sa má sprevádzkovať aj dobudovaná križovatka na rýchlostnej ceste R1 Sielnica. Križovatka sa upravovala dobudovaním pripájacích a odbočovacích pruhov v celkovej dĺžke 1,95 km. Motoristom má zabezpečiť prístup do obce Sielnica, tiež pripojenie kúpeľov a letiska Sliač a priľahlej spádovej oblasti na rýchlostnú cestu R1. Križovatka sa mala pôvodne dokončiť v júli tohto roka.V decembri tohto roka by sa mala pre motoristov otvoriť aj križovatka Blatné na diaľnici D1.opísal Guzi. Motoristi, ktorí budú schádzať z diaľnice D1 do Blatného a okolitých obcí, sa podľa jeho slov na tieto obce napoja priamo, nebudú musieť cestovať cez Senec ako doteraz.Diaľničná spoločnosť má v súčasnosti v prevádzke 791 km diaľnic, rýchlostných a iných ciest. Podľa Guziho sa za posledný rok odovzdali motoristom do užívania tri diaľničné úseky v dĺžke 32,75 km. V októbri 2016 to bol obchvat Bánoviec, teda úsek rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice, v máji 2017 úsek rýchlocesty R2 Zvolen, východ – Pstruša a v júni 2017 úsek diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité – štátna hranica.