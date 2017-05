NDS chce nakúpiť nové sypače za odhadovanú cenu 1,75 milióna

Ťažké zimné sypače s radlicami na trati pretekov počas Cestárskeho rodea - súťaže v jazde zručnosti vozidiel zimnej údržby v Žiline 9. októbra 2015 Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce nakúpiť nové sypače s príslušenstvom za odhadovanú cenu 1,75 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré diaľničiari zverejnili vo vestníku verejného obstarávania. Konkrétne chcú kúpiť sedem kusov nových sypačov a k tomu napríklad sedem kusov čelnej snehovej radlice, jednu bočnú snehovú radlicu či sklápaciu korbu k podvozku.Záujemcovia môžu predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri do 5. júna 2017. Sypače by mali byť dodané do štyroch mesiacov od zadania zákazky. Dodávka nebude spolufinancovaná z eurofondov.