NDS čiastočne uzavrie ľavý pás diaľnice D1 pri Trenčíne

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 11. apríla (TASR) - Národní diaľničiari čiastočne uzatvoria ľavý jazdný pás diaľnice D1 v úseku mosta medzi križovatkami Chocholná a Trenčín. Dôvodom dopravného obmedzenia, ktoré potrvá od 12. apríla od 8.00 h do 27. mája do 15.00 h, je výmena mostných záverov. Informovala v stredu TASR hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.S čiastočnou uzáverou ľavého jazdného pásu diaľnice D1 v smere do Trnavy musia motoristi konkrétne počítať v úseku mosta nad železničnou traťou a cestou I/61, Kostolná v kilometri 121,836.Stavebné práce budú na spomínanom moste realizovať v ľavom jazdnom páse po poloviciach v dvoch etapách. Doprava bude v ľavom jazdnom páse v obidvoch etapách vedená v jednom voľnom jazdnom pruhu v smere na Trnavu. V pravom jazdnom páse bude doprava vedená v troch jazdných pruhoch, v jednom v smere na Trnavu a vo dvoch v smere na Trenčín.