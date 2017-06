NDS hľadá dodávateľa na dokumentácie k dvom úsekom R2

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Foto: TASR/Henrich

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) hľadá dodávateľov, ktorí pre ňu vypracujú potrebnú dokumentáciu na dva úseky rýchlostnej cesty R2 medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou. Konkrétne ide o úseky Zacharovce - Bátka a Bátka - Figa.Na dokumentácie vyhlásili diaľničiari dva tendre a celkovo na ne odhadujú náklady vo výške 5,31 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámení o vyhlásení súťaží zverejnených vo vestníku verejného obstarávania.Úsek R2 Zacharovce - Bátka je dlhý 8,32 kilometra (km) a vypracovanie dokumentácie naň by malo podľa odhadov NDS stáť 2,84 milióna eur bez DPH. Konkrétne ide o dokumentáciu na stavebné povolenie, na ponuku a výkon autorského dozoru a výkon koordinátora dokumentácie pre stavbu.Druhý úsek R2 Bátka - Figa je dlhý 6,18 km a diaľničiari preň hľadajú dodávateľa dokumentácie na stavebné povolenie a na ponuku a zabezpečenie výkonu autorského dozoru a tiež koordinátora dokumentácie pre stavbu. Odhadované náklady sú vo výške 2,47 milióna eur bez DPH.V obidvoch súťažiach môžu záujemcovia predkladať ponuky do 20. júla tohto roka. Zákazky budú spolufinancované z eurofondov.