NDS vyhlásila súťaž na dokumentácie k R1 pri Ružomberku za 4,39 mil. €

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) hľadá dodávateľa, ktorý by pre ňu vypracoval dokumentácie potrebné k úseku rýchlostnej cesty R1 pri Ružomberku. Cenu za práce diaľničiari odhadujú vo výške 4,39 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení tendra, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Dodávateľ by mal pre NDS okrem iného zabezpečiť vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie, dokumentácie stavebného zámeru, dokumentácie na stavebné povolenie a na ponuku, tiež výkon autorského dozoru a výkon koordinátora dokumentácie. A to konkrétne pre úsek R1 Ružomberok, juh - križovatka I/18, ktorý je dlhý 2,73-kilometra.Záujemcovia môžu prekladať ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri do 18. augusta tohto roka. Zákazka má byť spolufinancovaná z eurofondov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.