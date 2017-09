Neapol doplatil so Šachtarom na nepremenené šance, Hamšík zas striedal

Hráč Neapola Marek Hamšík, archívna snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Charkov 14. septembra (TASR) - Futbalistom SSC Neapol nevyšiel vstup do nového ročníka Ligy majstrov 2017/18. V stredajšom súboji F-skupiny proti Šachtaru Doneck, ktorý sa hral v ukrajinskom Charkove, zahodili viacero gólových príležitostí a napokon prehrali 1:2. Slovenský stredopoliar Marek Hamšík nastúpil s kapitánskou páskou v základnej zostave hostí a tradične striedal po hodine hry.Strojcom víťazstva Šachtaru bol Facundo Ferreyra, argentínsky útočník v 15. minúte efektnou pätičkou prihral na gól spoluhráčovi Taisonovi a v druhom polčase sám pridal hlavičkou druhý zásah, ktorý sa ukázal byť víťazný. Neapol dokázal v 72. minúte len znížiť gólom Arkadiusza Milika z pokutového kopu, keď potrestal faul Tarasa Stepanenka na Driesa Mertensa v šestnástke. Ferreyra mohol poistiť triumf v 83. minúte, no iba opečiatkoval žŕdku.Účastník talianskej Serie A v závere ovládol trávnik, mal možnosti na skórovanie, ale vyrovnať nedokázal.hodnotil duel pre klubový web útočník SSC Lorenzo Insigne.Tréner "Partenopei" Maurizio Sarri čelil po zápase kritike, že nepostavil do základu Mertensa. V skvelej forme hrajúci belgický reprezentant prišiel na ihrisko až v 60. minúte, keď vystriedal Hamšíka.vysvetľoval Sarri. Výsledok je podľa neho pripomienkou, aká ťažká skupina Neapol čaká v konkurencii Šachtaru, Feyenoordu Rotterdam a Manchestru City.dodal Sarri.Spokojnosťou žiaril kouč Šachtaru Paulo Fonseca, ktorý vyzdvihol výkon celého tímu.nechal sa počuť.V zápase dali o sebe vedieť aj fanúšikovia Neapola, ktorí sa v polčasovej prestávke dostali do konfliktu s usporiadateľmi. Tí ich nechceli pustiť do sektoru s domácimi priaznivcami. Zakročiť musela polícia.