Neapol zdolal Iuventus a priblížil sa na jediný bod

Na archívnej snímke Marek Hamšík. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

34. kolo:



Cagliari Calcio – FC Bologna 0:0



Atalanta Bergamo – FC Turín 2:1 (0:0)



Góly: 53. Freuler, 64. Gosens – 56. Ljajič





Chievo Verona – Inter Miláno 1:2 (0:0)



Góly: 90. Stepinski – 50. Icardi, 61. Perišič



/Mialn Škriniar (Inter) odohral celé stretnutie/





Lazio Rím – Sampdoria Janov 4:0 (2:0)



Góly: 85. a 88. Immobile, 32. Milinkovič-Savič, 43. De Vrij





Udinese Calcio – FC Crotone 1:2 (1:1)



Góly: 5. Lasagna – 7. Nwankwo, 86. Faraoni





Juventus Turín - SSC Neapol 0:1 (0:0)



Gól: 90. Koulibaly



/Marek Hamšík (Neapol) hral do 67. min/

Rím 23. apríla (TASR) – Futbalisti SSC Neapol skresali náskok Juventusu Turín na čele najvyššej talianskej súťaže na jediný bod. V nedeľňajšom šlágri 34. kola triumfovali na štadióne lídra tabuľky a obhajcu majstrovského titulu 1:0 gólom Kalidoua Koulibalyho v 90. minúte. Juventus nazbieral 85 bodov, Neapol 84, do konca ligového ročníka zostávajú štyri zápasy.Hosťujúci kapitán Marek Hamšík hral do 67. minúty. Ďalší slovenský reprezentant Milan Škriniar odohral celý duel za Inter Miláno, ktorý uspel na pôde Chieva Verona 2:1. Lazio Rím si poradilo so Sampdoriou Janov 4:0 a na štvrtej priečke má pred Interom naďalej jednobodový náskok.