Nechajte sa zviesť: Motosalón Bory

BRATISLAVA 20. septembra 2017 (WBN/PR) - Prichádzajú nablýskané a rýchle autá druhého ročníka. Skôr, ako na vlastné oči uvidíte krásu na kolesách, ucítite vôňu kože, zaľúbite sa do zvuku motora, vám chceme zvestovať horúce novinky. Nákupno-zábavné centrum Bory Mall zjednotí všetky varianty dopravy pod jednu strechu a dopraje vám tak možnosť neobyčajného motoristického zážitku.Od piatku do nedele 22. – 24.9. sa uličky nákupného centra premenia na exkluzívnu výstavu trendových modelov áut, motoriek, člnov a lietadiel. A vy tam nesmiete chýbať! Druhý ročník Motosalónu Bory sa bude zameriavať na elektromobily a hybridy. Vyskúšať si budete môcť model, luxusnú limuzínu s jazdnými vlastnosťami športových automobilov vybavenú autopilotom.Pod strechou Bory Mall uvidíte počas týchto troch dní viac ako 120 unikátnych modelov áut a vyše 50 renomovaných značiek ako Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Corvette, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes, Mitsubishi, Ferrari a ďalšie. Svojej slovenskej premiére sa teší horúca novinka z kuchyne značky Kia – Stonic . Návštevníci uvidia aj jediný model slovenského športiaku. Pripravené súna autách značiek Mini, BMW, Ford, Hyundai a zážitková jazda na modeli Tesla.Milovníci motoriek sa môžu tešiť na najobľúbenejšie modely, na premiéru motoriek Suzuki a na emotorky. Vystavená bude aj rýchlostná vodná formula, čerstvého majstra sveta v rýchlostných motorových člnoch. Čo myslíte, koľko váži najľahšie lietadlo na svete? Áno, uvidíte aj model, najľahšie celokovové lietadlo na svete s váhou len 272 kg.Heslom "Nechajte sa zviesť" sa riadi aj marketingový riaditeľ Bory Mall, ktorého poznáme z televíznych obrazoviek ako módneho porotcu. „Tentokrát vám odporúčam, nechajte sa zviesť krásou motorových vozidiel, bude to naozaj mimoriadny zážitok pre celú vašu rodinu." Pripravených bude množstvo sprievodných aktivít. Vpod záštitou magazínusa môžete porozprávať s nezávislými odborníkmi na rôzne motoristické témy a poradia vám aj pri výbere vášho vysnívaného auta, ktoré bude reflektovať váš životný štýl a každodenné potreby.Tých najmenších potešíme atrakciou. Deti od 12 rokov si budú môcť zajazdiť na cvičnej dráhe pod dohľadom certifikovaných inštruktorov autoškôl a za úspešné absolvovanie získajú „detský vodičák" ako spomienku na skvelý zážitok. Máte už sa sebou školu šmyku? Že nie? Teraz je ten správny čas, ako to napraviť! Veď ide zima a bezpečnosť je prvoradá. Mobilnápod vedením najznámejšieho dopravného analytikabude prichystaná pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť „profesionálne" šmýkať. A to stále nie je všetko! Túžite „stretnúť" autá, ktoré boli použité v známych filmových trhákoch?bude pripravená pre všetkých filmových nadšencov.Technologické inovácie, trendy, rady od skúsených motoristov, zábavné atrakcie pre celú rodinu a jedinečný zážitok z jazdy a celej výstavy... Toto a ešte omnoho viac zažijete počas motoristického víkendu v Bory Mall.