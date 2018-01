Nedostatok pracovníkov v českej ekonomike sa v tomto roku ešte zhorší

Ilustračná snímka Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Praha 2. januára (TASR) - Nedostatok pracovníkov v českej ekonomike, ktorý je najväčší v histórii a začína už podľa ekonómov brzdiť hospodársky rast, sa v tomto roku ešte zhorší. Firmy budú musieť zvyšovať platy, aby zohnali nových zamestnancov a aby tí, ktorí už pre ne pracujú, neodišli ku konkurencii. Uviedli to pražské Hospodářské noviny (HN).Česká ekonomika rastie vďaka oživeniu v celej Európe. Tamojšie firmy získavajú nové zákazky, vyvážajú a naťahujú sa o zamestnancov aj zahraničných robotníkov. Česko má najnižšiu mieru nezamestnanosti z celej Európskej únie. Na druhom mieste je Nemecko, ktoré je najdôležitejším obchodným partnerom Česka.České firmy v súčasnosti hľadajú prostredníctvom úradov práce rekordných 214.000 ľudí. Podľa Petra Dufka, riaditeľa analytického tímu ČSOB, by mohol počet voľných pozícií tento rok stúpnuť až na 240.000. Ešte pred rokom firmy touto cestou hľadali len zhruba 140.000 pracovníkov.uviedol Dufek. "dodal ekonóm.Potvrdzuje to aj decembrový prieskum, ktorý exkluzívne pre HN uskutočnila agentúra Ipsos medzi stovkou manažérov: 29 % firiem muselo v roku 2017 pre nedostatok zamestnancov odmietnuť nejaké zákazky. Podľa hlavného ekonóma v BH Securities Štěpána Křečka sa to týkalo predovšetkým menej lukratívnych zákaziek v priemysle.upozornil.Väčšina manažérov v prieskume skonštatovala, že tento rok bude situácia ešte horšia. Sú to pritom často samotné firmy, ktoré na nedostatok ľudí nevedia dostatočne rýchlo reagovať. Tím ekonómov z ČSOB analyzuje už rok pracovné miesta, ktoré sa podniky snažia obsadiť prostredníctvom úradov práce. Ukazuje sa napríklad, že firmy svoje inzeráty pravidelne neaktualizujú a so zvyšovaním platov váhajú.K najhľadanejším zamestnancom patria montážni robotníci. Dopyt po nich stúpol za rok takmer trojnásobne a aktuálne je 21.000 voľných pozícií, ale priemerný ponúkaný plat vzrástol len o 600 korún na 16.100 Kč (630,51 eura) mesačne. Podľa Dufka je zrejmé, že na väčšinu týchto miest sa ľudia neprihlásia, ak im firmy neponúknu viac.Nedostatok ľudí sa vlani prejavil v skokovom raste miezd. Tie stúpli zhruba o 6,9 %. Tento rok porastú ešte rýchlejšie, ČSOB predpovedá, že sa zvýšia o 7,5 %. To tiež prinúti Českú národnú banku pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. S vyššími výplatami ľudia viac míňajú a rastú ceny tovarov a služieb, teda inflácia. Vyššie úroky zdražia peniaze v ekonomike a obmedzia investície a míňanie.Nábor nových ľudí a udržanie existujúcich zamestnancov hrá v podnikoch stále väčšiu úlohu než predtým. Podľa odborníkov sa to niektoré firmy ešte len učia a dôležitosť personalistiky rastie. Získať a hlavne udržať kvalitných ľudí tak už nie je len vecou personalistu, ale aj vedenia a celého podniku.Firmy sa často rozhodujú, či ušetriť na platoch a prísť o zákazky, alebo myslieť na väčšie zisky, čo však znamená väčšie náklady na ľudí. Podniky tiež stále viac investujú do automatizácie, aby ľudskú prácu nahradili. Napríklad potravinárska spoločnosť Hamé vlani investovala do modernizácie výroby 200 miliónov Kč a rovnakú sumu plánuje aj tento rok.(1 EUR = 25,535 CZK)