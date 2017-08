Bývalý americký astronaut Neil Armstrong. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cincinnati/Bratislava 25. augusta (TASR) - Americký astronaut Neil Armstrong ako prvý človek vystúpil na povrch Mesiaca. Od jeho úmrtia uplynie v piatok 25. augusta päť rokov.Neil Armstrong (vlastným menom Neil Alden Armstrong) sa narodil 5. augusta 1930 v Wapakoneta v americkom štáte Ohio.Začínal ako pilot v námorníctve Spojených štátov amerických (USA), pričom bojoval vo vojne v Kórei. Letecké inžinierstvo vyštudoval na Purdueovej univerzite v americkom Indianapolise. Po štúdiách sa stal skúšobným pilotom Národného poradného výboru pre letectvo (National Advisory Committee for Aeronautics - NACA) v dnešnom Armstrongovom leteckom výskumnom stredisku.Od roku 1958 sa postupne zapojil do programu letectva USA, Man In Space Soonest (Človek vo vesmíre čo najskôr), testovania raketového lietadla North American X-15 a vývoja raketoplánu Boeing X-20 Dyna-Soar.Do oddielu astronautov Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA - National Aeronautics and Space Administration) nastúpil v roku 1962. Misia Gemini 8 bola jeho prvým kozmickým letom a uskutočnil ju v marci 1966. Počas nej sa loď Gemini 8 stretla a spojila s bezpilotným raketovým stupňom Agena TV-8. Astronauti Neil Armstrong a David Scott tak uskutočnili prvé spojenie dvoch telies na obežnej dráhe.Ďalším letom Armstronga bola misia Apollo 11 v roku 1969. Trojčlennú posádku lode tvorili astronauti - Neil Armstrong, Buzz Aldrin (vlastným menom Edwin Eugene Aldrin, Jr.) a Michael Collins. Zatiaľ čo Michael Collins krúžil vo veliteľskom module okolo Mesiaca, Neil Armstrong a Buzz Aldrin 20. júla 1969 ako prví ľudia pristáli na Mesiaci. Neil Armstrong 21. júla 1969 vystúpil ako prvý človek na jeho povrch a do éteru vyslovil pamätné slová: "Toto je malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo".V roku 1971 odišiel Neil Armstrong z NASA a vyučoval na univerzite v Cincinnati, potom bol hovorcom a členom správnych rád niekoľkých spoločností. Zomrel 25. augusta 2012 v Cincinnati v americkom štáte Ohio na komplikácie po operácii srdca vo veku 82 rokov.