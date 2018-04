Nemanželské dvojice potrestali v Indonézii za flirtovanie palicovaním

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banda Aceh 20. apríla (TASR) - Šesť nemanželských párov, ktoré si na verejnosti prejavovali náklonnosť, a dve ženy obvinené z prostitúcie potrestali v piatok v indonézskej autonómnej provincii Aceh verejne palicou. Píše o tom agentúra AP.Ženy obvinené z prostitúcie dostali 11 rán palicou. Šesť ľudí obvinených z flirtovania dostalo od 11 do 22 úderov palicami.Je možné, že ide o posledný verejný trest palicovania v tejto hlboko konzervatívnej islamskej provincii po tom, ako guvernér v Acehu na začiatku apríla oznámil, že tieto tresty sa premiestnia do vnútorných priestorov, zamýšľa sa AP.Avšak niektorí obyvatelia Acehu voči tomu rozhodnutiu namietajú s tým, že úrady tým zmiernia odstrašujúci účinok.Vlani v tejto provincii odsúdili na trest verejného palicovania dvoch homosexuálov. To pritiahlo pozornosť medzinárodných ľudskoprávných skupín, ktoré takéto zaobchádzanie indonézskych úradov odsúdili.Aceh je jedinou provinciou v prevažne moslimskej Indonézii, kde sa uplatňuje právo šaría. Jeho zavedenie je súčasťou snáh o ukončenie ozbrojeného konfliktu so separatistami. Platí od roku 2006 a je ústupkom ústrednej vlády voči prívržencom nezávislosti tohto regiónu.