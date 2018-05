Nemci prekvapivo vyhrali nad Fínskom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Herning):



Nemecko - Fínsko 3:2 pp (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 26. Tiffels (Y. Seidenberg, Michaelis), 39. Krupp (Hager, Eisenschmid), 62. Eisenschmid (Kahun) - 3. Tolvanen (Riikola), 58. Aho (Granlund, Teräväinen). Rozhodcovia: Gouin (Kan.), Hribik (ČR) - Fluri (Švaj.), Lazarev (Rus.), vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 5077 divákov



Nemecko: Niederberger - Y. Seidenberg, M. Muller, Holzer, D. Seidenberg, Krupp, J. Muller, Mebus - Eisenschmid, Hager, Plachta - Draisaitl, Kahun, Ehliz - Michaelis, Tiffels, Noebels - Hofflin, Pietta, Krammer



Fínsko: Husso - Pokka, Heiskanen, Nutivaara, Koivisto, Honka, Kivisto, Riikola - Rantanen, Granlund, Kapanen - Savinainen, Aho, Teräväinen - Tolvanen, Manninen, Jormakka - Anttila, Pesonen, Maenalanen



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Herning 13. mája (TASR) - Hokejisti Nemecka zvíťazili v nedeľnom zápase B-skupiny na MS v Dánsku nad Fínskom 3:2 po predĺžení. Severania boli v zápase strelecky aktívnejší, v závere tretej časti im v presilovke aspoň bod zachránil Sebastian Aho, ktorý vyrovnal na 2:2. V predĺžení rozhodol po úniku Markus Eisenschmid. Fíni zostali na druehj priečke, Nemci sú na šiestom mieste.Nemci odohrajú posledný zápas v B-skupine v utorok od 16.15 h proti Kanade, na Fínov čaká v rovnaký deň od 12.15 h boj o prvé miesto proti USA.Favorizovaní Fíni išli do vedenia už v 3. minúte, keď Tolvanen úspešne zakončil individuálnu akciu - 0:1. Tento gól dodal Fínom sebaistotu a tí boli v prvej časti lepší. Granlund však po efektnej akcii druhý gól nepridal, v ojedinelej šanci Nemcov Pietta netrafil bránku.Fínom sa nedarilo pridať druhý gól a Nemci v 26. minúte vyrovnali, keď sa pred bránkoviskom presadil dôrazný Tiffels - 1:1. Aj v druhej tretine boli strelecky aktívnejší Fíni, Nemci hrozili najmä v presilovkách, no druhý gól dosiahli pri vyrovnanom počte hráčov. V 39. minúte vyťažil obranca Krupp zo zakrytého výhľadu brankára Hussa a od modrej čiary namieril presne - 2:1.Nemci dlho bránili tesný náskok a v tretej tretine hrozili najmä z brejkov. Fíni sa viackrát usadili v útočnom pásme, no dlho sa im nedarilo prekvapiť defenzívu súpera. Ich šanca na vyrovnanie sa zvýšila v presilovke pri vylúčení Tiffelsa v 57. minúte. Fínov v nej zachránil od prehry Aho, ktorý vyrovnal na 2:2.V predĺžení mohol o víťazstve Fínska rozhodnúť Kapanen, ale svoju šancu nepremenil a z následného protiútoku sa po spolupráci s Kahunom presadil Eisenschmid.