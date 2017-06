Nemec Stebe vyhral challenger Poprad-Tatry: Hral som dobre

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



dvojhra - finále:

Cedrik-Marcel Stebe (Nem.) - Laslo Djere (3-Srb.) 6:0, 6:3



štvorhra - finále:

Mateusz Kowalczyk, Andreas Mies (4-Poľ./Nem.) - Luca Margaroli, Tristan-Samuel Weissborn (3-Švaj./Rak.) 6:3, 7:6 (3)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 24. júna (TASR) - Nemecký tenista Cedrik-Marcel Stebe zvíťazil v sobotňajšom finále challengerového turnaja Poprad-Tatry nad Srbom Laslom Djerem suverénne 6:0 a 6:3.Stebe z pozície nenasadeného hráča vyhral prvý set 6:0. Tretí nasadený Djere hneď na začiatku druhého setu vzal súperovi servis a potvrdil na 2:0, potom ale prehral päť gemov v rade. Stebe už duel doviedol do víťazného konca. Zápas trval 80 minút.Dvadsaťšesťročný Stebe získal piaty challengerový titul vo dvojhre v kariére. "Bolo to veľmi náročné finále, aj keď skóre tak nemusí vyzerať. Je to ťažký súper, ktorý hrá kvalitne. Podmienky neboli jednoduché, dnes bolo veterno. Pokúšal som sa to zvládnuť po mentálnej stránke, v závere som bol o trochu viac silnejší ako on. V ostatných týždňoch som sebavedomejší, čo mi vo finále tiež pomohlo. Hral som dobre a som šťastný, že mám titul," uviedol po triumfe pre portál tenista.sk Stebe. Ten sa po triumfe na 15. ročníku tohto turnaja vráti budúci týždeň do druhej svetovej stovky, na 166. miesto.Štvorhru získal pre seba poľsko-nemecký pár Mateusz Kowalczyk, Andreas Mies. Štvrtý nasadený pár zdolal vo finále trojky podujatia Lucu Margarolioho zo Švajčiarska a Tristana-Samuela Weissborna z Rakúska v dvoch setoch 6:3 a 7:6 (3).