Nemecká ministerka obrany navštívila nemeckých vojakov v Jordánsku

Nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ammán 13. januára (TASR) - Nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová navštívila v sobotu leteckú základňu Azrak v Jordánsku, kde sú od vlaňajšieho októbra nasadení nemeckí vojaci ako súčasť medzinárodnej operácie proti extrémistom z tzv. Islamského štátu (IS). Informovala o tom agentúra AP.Von der Leyenovú sprevádzala skupina poslancov nemeckého parlamentu. Nemecký kontingent bol predtým nasadený v Turecku; na základňu Azrak na severe Jordánska sa presunul po tom, ako Ankara opakovane znemožnila nemeckým politikom návštevu nemeckých vojakov. Jordánsko je kľúčovým spojencom koalície.Zo základne Azrak štartujú štyri nemecké prieskumné lietadlá a jedno lietadlo vybavené na tankovanie paliva počas letu. Celkovo sa na základni nachádza približne 280 nemeckých vojakov.Džihádisti v uplynulých mesiacoch prišli o kontrolu rozsiahlych území v Sýrii a Iraku, ktoré obe susedia s Jordánskom. Budúcnosť medzinárodnej misie proti IS je však neistá. Podľa von der Leyenovej vojenská koalícia pod velením Spojených štátov čelí otázke, ako stabilizovať tento región v dlhodobej perspektíve.Ministerka zdôraznila, že Nemecko bude pokračovať v boji proti IS, a to napriek výraznému oslabeniu postavenia extrémistov. Podľa nej sa tým má zabezpečiť, aby sa zvyšky IS nezakorenili.