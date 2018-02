Nemecké odbory žiadajú zvýšiť minimálnu hodinovú mzdu. Na koľko?

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 3. februára (TASR) - Nemecké odbory žiadajú zvýšenie minimálnej mzdy.re sobotné vydania novín Funke Mediengruppe to povedal šéf Nemeckého združenia odborov (DGB) Reiner Hoffmann. Minimálna hodinová mzda by mala dosiahnuť 9,19 eura.Odborový predák sa odvolal na najnovšie výpočty Spolkového štatistického úradu, podľa ktorých by minimálna hodinová mzda mohla vzrásť zo súčasných 8,84 eura o 35 centov.Komisia pre minimálnu mzdu by sa mala o jej raste poradiť, pričom sa musí prihliadať na situáciu celého hospodárstva. Z iného pohľadu musí minimálna mzda zabezpečovať existenciu ľudí.