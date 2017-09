NEMECKÉ VOĽBY: Rozumná alternatíva k Merkelovej nie je, vyhlásil Sulík

Na snímke predseda SaS a slovenský europoslanec Richard Sulík Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok



Prečítajte si tiež:

Nukleárna vojna svetu nehrozí, tvrdí F. Šebej Prečítajte si tiež:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (TASR) - Výsledok dnešných nemeckých parlamentných volieb je podľa šéfa parlamentného zahraničného výboru Františka Šebeja (Most-Híd) predvídateľný. Očakáva sa v nich víťazstvo súčasnej kancelárky Angely Merkelovej.povedal dnes v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.Šebej poukázal, že do Spolkového snemu (Bundestagu) sa prvýkrát dostane aj euroskeptická Alternatíva pre Nemecko (AfD).doplnil.Podľa poslanca Európskeho parlamentu a predsedu strany SaS Richarda Sulíka rozumná alternatíva k Angele Merkelovej v súčasnosti v Nemecku nie je. Za najlepší výsledok volieb by považoval vznik čierno-žltej dvojkoalície zo strán únie CDU/CSU na čele s Merkelovou a nemeckých liberálov - FDP. Z pohľadu hektickej situácie v medzinárodnej politike je Merkelová požehnaním, doplnil Šebej s tým, že je plus-mínus hlas rozumu.skonštatoval štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok. Poznamenal, že bez ohľadu na to, kto v Nemecku zostaví vládu, je jasné, že bude "proeurópska".Podotkol, že od novej nemeckej vlády sa bude očakávať, aby povedala svoje predstavy o Európskej únii. Pripomína však, že Únia nebude vyzerať len podľa toho, ako to povie nemecký kancelár, ale pôjde o výsledok konsenzu.