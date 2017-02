Nemecký minister financií chce znížiť prídavky na deti migrantom z EÚ

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble. Foto: TASR/AP/Virginia Mayo Foto: TASR/AP/Virginia Mayo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 10. februára (TASR) - Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble chce migrantom z iných krajín Európskej únie znížiť prídavky na deti, aby obmedzil podvody pri ich čerpaní. Vyplýva to z dokumentu, ktorý sa dnes dostal do rúk tlačovej agentúre DPA.Schäuble je členom Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) kancelárky Angely Merkelovej a chce zmeniť zákonné ustanovenia, ktoré umožňujú občanom iných krajín Únie pracujúcim v Nemecku čerpať príspevky na svoje deti, aj keď tieto žijú inde.Navrhovaná zmena zákona, načrtnutá v uvedenom dokumente, predpokladá, že rozsah detských prídavkov, na ktoré by mal človek nárok, by závisel od priemerných životných nákladov v krajine, v ktorej dieťa žije. To by údajne Nemecku ušetrilo približne 159 miliónov eur ročne.Návrh podporil aj vicekancelár Sigmar Gabriel zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorá je koaličným partnerom Merkelovej CDU.Podľa ministerstva financií žije v Nemecku vyše 184.000 občanov iných členských krajín EÚ, ktorí čerpajú prídavky na deti žijúce mimo Nemecka. Najviac z nich pochádza z Poľska (86.987), Chorvátska a Bulharska.