Nemecký minister zahraničných vecí vyzýva na vážny dialóg s Iránom

Sigmar Gabriel, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 7. januára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel vyzýva nadialóg s Iránom. Sú podľa neho potrebné rozhovory oregionálnom vplyve Iránu i o jeho raketovom programe, povedal šéf nemeckej diplomacie pre nedeľník Bild am Sonntag.Tento týždeň sa v podobnom duchu vyjadril aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý apeloval nao úlohe Iránu v konfliktoch na Blízkom východe. Tá by mala byť akýmsi dodatkom k dohode o atómovom programe Iránu z roku 2015.Zapájanie sa Iránu do diania v Iraku, Sýrii, Libanone a Jemene destabilizuje región a v každom prípade hrá určitú úlohu v udržiavaní tamojšieho značného napätia, zhrnul Macron v novoročnom prejave diplomatom v Paríži.Sigmar Gabriel zároveň Teherán varoval, aby sa nepokúšal nejakým spôsobom ťažiť z konfrontácií v iránskej spoločnosti, v ktorej už niekoľko dní prebiehajú protivládne demonštrácie.