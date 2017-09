Nemecký pár ukradol zo strelníc 2,6 tony vystrelených nábojníc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 22. septembra (TASR) - Nemecký pár odsúdili v Nórsku na desať mesiacov väzenia za krádež 2,6 tony vystrelených nábojníc. Informovala o tom dnes nórska televízia NRK.Muž a žena, obaja vo veku nad 60 rokov, dostali tiež pokutu vo výške 10.700 eur za vlámanie sa do priestorov 30 strelníc a odcudzenia použitých nábojníc, ktoré ukryli vo svojom karavane.Na krádeže sa prišlo začiatkom augusta, keď pár zastavila polícia a niekoľko miestnych novín písalo o vlámaniach.Podľa televízie NRK pár plánoval previezť nábojnice do Nemecka a predať ho obchodníkovi so šrotom - tak, ako to už urobili najmenej štyrikrát v minulosti. Medzi dôkazmi bol aj denník, kde si zapisovali polohu rôznych strelníc a iné poznámky.Polícia odhaduje, že nábojnice mali hodnotu v prepočte najmenej 5500 eur. Pár tiež usvedčili z prevážania zbraní a munície bez povolenia.Agentúra DPA cituje obhajkyňu Hilde Guldbakkeovú, ktorá uviedla, že tento prípad bol jedným z "najčudnejších", aké vo svojej kariére zažila.