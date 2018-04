Nemecký start-up Lilium vyvíja elektrický lietajúci taxík

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 28. apríla (TASR) - Lilium, nemecká start-upová firma, má veľké ambície. V nasledujúcom desaťročí by chcelaelektrické lietajúce taxíky. Najala si už dokonca Franka Stephensona, dizajnéra ikonických značiek automobilov, akými sú Mini, Fiat 500 a McLaren.Lilium vyvíja ľahké lietadlo poháňané 36 elektrickými prúdovými motormi namontovanými na jeho krídlach. Cieľom je dosiahnuť rýchlosť až 300 kilometrov za hodinu s doletom 300 kilometrov na jedno nabitie, tvrdí firma.Spoločnosť vznikla v roku 2015 a založili ju štyria študenti Mníchovskej technickej univerzity. Už na budúci rok by chceli predviesť úplne funkčný elektrický stroj s vertikálnym vzletom a automatickým riadením.Lilium je len jednou z mnohých spoločností, od čínskej automobilky Geely po americkú firmu pre zdieľanú jazdu Uber, ktoré chcú využiť pokrok v technológii dronov, vývoj v oblasti špičkových materiálov a automatizovaného riadenia, aby dostali svoje stroje zo zeme do vzduchu a preniesli sci-fi filmy do reality.Stephenson sa v máji stane členom nemeckého start-upu. Jeho úlohou je navrhnúť produkt, ktorý bude zvonka pripomínať lietadlo a vnútri auto.Preslávil sa dizajnom modelov BMW, Mini, Ferrari, Maserati, Fiat, Alfa Romeo a McLaren. Stephenson bude mať na starosti všetky aspekty dizajnu vo firme Lilium, vrátane interiéru a exteriéru budúceho produktu.Vyhlásil, že je pre neho neuveriteľne vzrušujúci fakt, že start-up sa neusiluje o modifikáciu auta, aby sa dostalo do vzduchu, ani o modifikáciu helikoptéry, aby fungovala lepšie. Lilium totiž vyvíja úplne nový päťmiestny lietajúci elektrický stroj. V roku 2017 už firma otestovala dvojsedadlový model, ktorý bol schopný štartovať a vznášať sa ako dron, a aj letieť s pomocou krídel ako bežné lietadlá.Kombinácia týchto dvoch funkcií je to, čo odlišuje spoločnosť Lilium od konkurencie, ako sú napríklad nemecký rival Volocopter alebo európsky letecký gigant Airbus, ktorá pracuje na tzv. lietajúcich autách alebo taxíkoch.Lilium chce vyvinúť lietajúci stroj so spotrebou elektrickej energie na kilometer porovnateľnou s elektrickým vozidlom. Mohol by tak ponúkať prepravu cestujúcim za ceny, ktoré si teraz účtujú taxíky, ale dopraví ich päťkrát rýchlejšie.Ale hoci sú lietajúce autá stále len vo fáze vývoja, čelia mnohým prekážkam. Musia napríklad presvedčiť regulačné úrady, ale aj verejnosť o svojej bezpečnosti. A vlády zase potrebujú vypracovať nové predpisy pre autonómne vozidlá aj lietajúce autá.