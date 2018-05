Nemocničný klaun spáchal v Belgicku hrôzostrašnú vraždu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 16. mája (TASR) - Muž, ktorý navštevoval belgické nemocnice, aby tam vyvolával úsmevy na tvárach chorých detí a tínedžerov sťaby klaun Tobi známy vo všetkých krajinách Beneluxu, spôsobil v Belgicku šok hrôzostrašným činom.Kevin L. (31), ktorý vraj nevychádzal s troma deťmi svojej priateľky Caroline D. (47) a rozišiel sa s ňou preto, ju v dome neďaleko Oudenburgu v pondelok zavraždil a prinútil údajne tri spútané deti vo veku 12, 15 a 17 rokov, aby sa prizerali zločinu.Vyplýva to z informácií internetového vydania denníka Bild.Stalo sa tak údajne za pomoci jeho priateľa a manažéra Dietwina H., s ktorým obaja zločin oznámili telefonicky polícii, aby sa následne dali na útek.Klaun vyrazil na strechu 13-poschodovej budovy, kde vystrelil z pištole do vzduchu a vyhrážal sa skokom do hlbín, kým ho muži zákona premohli a v pondelok večer zadržali podobne ako o čosi neskôr i jeho komplica.Podľa správy tlačovej agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na západoflámsku prokuratúru, sa muž k vražde priznal. Hovorkyňa inštitúcie však neuviedla žiadne podrobnosti o motíve zločinu.