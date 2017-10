Nespokojnosť v HK Nitra. Prišlo k zmenám aj na brankárskom poste

Puk v sieti brankára Nitry Erica Hartzella Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 12. októbra (TASR) - Nespokojnosť vedenia HK Nitra s výsledkami A-mužstva sa prejavila v zmenách na dôležitom brankárskom poste. Po tom, čo pod Zoborom skončil americký hokejový brankár Eric Hartzell nepokračuje v klube ani Juraj Halo. Novými tvárami sú kanadský brankár Nathan Lawson a Marek Laco. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Lawson sa v Tipsport lige predstavil už v minulej sezóne, v závere ktorej sa s tímom Banskej Bystrice tešil z majstrovského titulu. V klube bol dvojkou za Jasonom Bacashihuom a celkovo nastúpil v deviatich zápasoch. Hoci nebol nikdy draftovaný, má za sebou aj 10 duelov za New York Islanders a jeden za Ottawu Senators. V roku 2014 sa po dlhoročnom pôsobení v zámorí rozhodol pre odchod do EBEL-ky, neskôr pôsobil aj vo fínskom klube HPK Hämeenlinna.Marek Laco je pre nitrianskych fanúšikov známa tvár. V nitrianskom drese už nastupoval v sezónach 2009/2010 a 2012/2013. Uplynulé dve sezóny strávil v českom prvoligovom Havířove, no v klube nedávno skončil po nevydarenom začiatku sezóny.Frederik Foltán ostáva v pozícii brankárskej trojky, no pôsobiť bude v B-tíme klubu HC Nové Zámky, ktorý hrá v druhej najvyššej súťaži. Klub bude naďalej sledovať aj výkonnosť Juraja Hala, ktorý sa presunul do prvoligových Topoľčian.