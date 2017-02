NESROVNAL: Je absurdné, ak mestskí poslanci bránia mestu konať

Screenshot z relácie. Foto: TASR AP Screenshot z relácie. Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. februára (TASR) – Ak sa mestským poslancom za Dúbravku podarí presadiť uznesenie brániace výstavbe nájomných bytov v tejto mestskej časti, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal je zvedavý, či je Dúbravka pripravená zaplatiť škodu, ktorá tým vznikne. Vyjadril sa tak v najnovšej časti relácie Hlavné mesto, ktorú dnes v premiére uvádza Tablet.TV.Nesrovnal reagoval na vyhlásenie dúbravských poslancov v mestskom parlamente Juraja Káčera (Otvorený klub) a Petra Hanulíka (Klub pre Bratislavu), ktorí chcú, aby hlavné mesto zverilo pozemky v lokalite Pri kríži mestskej časti s tým, že ich nesmie previesť na tretie subjekty a nemôže dať súhlas na výstavbu náhradných bytov. Nesrovnal takto prijaté uznesenie z januárového rokovania MsZ nepodpísal, pretože ho považuje za nezákonné a hlavné mesto poškodzujúce. Poslanci však chcú jeho veto prelomiť. Podľa primátora to nie je v súlade s tým, ako by mal postupovať poslanec mesta."Predsa, keď som mestský poslanec, musím sa pozerať na Bratislavu, nielen na mestskú časť, ktorú zastupujem," upozornil Nesrovnal. Pripomenul, že výstavba nájomných bytov je pre hlavné mesto povinnosť zo zákona. "Je preto absurdné, ak mestskí poslanci bránia mestu realizovať jeho povinnosti," poznamenal Nesrovnal. Ak by poslanci na rokovaní vo štvrtok (16.2.) predsa len prelomili jeho veto, dáva do pozornosti, že mestu vznikne škoda. Nielen z toho, že mesto zaplatilo za prípravy projektu a riskuje sankcie z nedodržania zmluvy o dielo s realizátorom stavby. "Tým, že nevyužijeme projekt a nepostavíme byty, budeme musieť majiteľom reštituovaných bytov platiť rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným, i tam narastie škoda mesta," upozornil. "Ak chce toto mestská časť zaplatiť, nech sa páči. Politik však nemá vyvolávať konflikty, ale nachádzať riešenia problémových situácií," naznačil smerom k samospráve mestskej časti.Za situáciou totiž vidí "zlé politikárčenie". Pripomenul, že mesto pripravovalo výstavbu nájomných bytov v lokalite Pri kríži v súlade s právoplatným stavebným povolením, ktoré podpísal starosta Dúbravky Martin Zaťovič. Obvinenie mestskej časti, že nesplnil sľub a namiesto predstavenia projektu Dúbravčanom sa stretol len s dvomi malými a navyše oponentnými skupinami obyvateľov, Nesrovnal odmieta. "Stretol som sa tými, ktorí sa o túto vec zaujímajú a spolu sme našli vzájomne výhodné riešenie, ako projekt využiť v prospech obohatenia lokality," zdôraznil a poukázal napríklad na plány nahradiť neudržiavanú zelenú plochu plnohodnotným parkom či výrazne zvýšiť v lokalite počet parkovacích miest.V relácii Hlavné mesto sa vyjadril i ku kritike a špekuláciám týkajúcich sa zákonnosti uzatvorenia dočasnej zmluvy na prevádzku verejného osvetlenia. "Samozrejme, je to zákonné, máme na to znalecký posudok, že je to úplne čisté," zdôraznil. Zvolené riešenie považuje v danej situácii za správne a zodpovedné. Zopakoval, že v dôsledku chýb predchádzajúcich vedení mesta a chýbajúcej dokumentácie muselo mesto uskutočniť audit verejného osvetlenia, aby tak malo relevantné podklady pre vypísanie verejného obstarávania. "V priebehu prípravy a realizácie tendra musí niekto prevádzkovať verejné osvetlenie. Ak by to malo byť mesto, bolo by to pri jeho kapacitách riskantné, ak by to zobral niekto úplne iný, bol by to ešte väčší risk," odôvodnil primátor to, že prevádzku zabezpečuje doterajší dodávateľ služby.Teraz je podľa neho dôležité prostredníctvom verejného obstarávania využiť šancu priniesť do Bratislavy smart riešenia. "Toto je podstata celej veci a nie to, že niekto si prostredníctvom tejto témy hľadá agendu pred župnými voľbami, takže sa tu začínajú rojiť mudrlanti, ktorí budú všetko komentovať, bez toho, aby tomu rozumeli," skonštatoval Nesrovnal v Tablet.TV.