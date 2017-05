Netanjahu pripomenul 6-dňovú vojnu zasadaním Knesetu pri Múre nárekov

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 28. mája (TASR) - Jeruzalem bude "posilnený celým radom ďalších opatrení", povedal dnes na zasadaní vládneho kabinetu izraelský premiér Benjamin Netanjahu.Pravidelná nedeľná schôdzka izraelskej vlády sa dnes pri príležitosti 50. výročia šesťdňovej vojny (5.-10. júna 1967) mimoriadne nekonala v budove parlamentu, ale vonku v jeruzalemskom Starom meste, približne päť kilometrov od Knesetu, informuje agentúra DPA.Počas šesťdňovej vojny v roku 1967 Izrael okrem iných území dobyl od Jordánska západný breh rieky Jordán a východný Jeruzalem. Izraelskí vrcholní predstavitelia už dlhý čas považujú Jeruzalem za nerozdelené a večné hlavné mesto židovského štátu.Jeruzalem však ako hlavné mesto Izraela medzinárodne uznané nie je, a to preto, že palestínska samospráva by chcela z východného Jeruzalema urobiť hlavné mesto eventuálneho nezávislého štátu.Medzi projektmi, ktoré dnes Netanjahu oznámil, je aj vybudovanie lanovky, ktorou by sa turisti ľahšie dostali k vstupu do areálu Múru nárekov, ležiaceho vo východnom Jeruzaleme.Múr nárekov, známy tiež hebrejským názvom ha-Kotel, je pozostatkom starovekých hradieb na úpätí Chrámovej hory. Tú poznajú moslimovia pod menom Vznešená svätyňa a je všeobecne považovaná za jedno z najposvätnejších miest islamu i judaizmu.