Nevšedná cesta na MS v Rusku: Kolumbijčan prešiel na bicykli 5000 km

Moskva 17. júna (TASR) - Kolumbijský futbalový fanúšik prešiel na bicykli viac ako 5000 kilometrov, aby videl hrať zverencov trénera Joseho Pekermana na MS 2018 v Rusku. Daniel Quiroga odštartoval svoju cestu v Portugalsku a prešiel cez sedem európskych krajín.Na ceste mu mali robiť spoločnosť aj jeho brat s kamarátom, ale napokon sa tohto dobrodružstva nezúčastnili. Štyridsaťtriročný fanúšik mal počas svojej cesty oblečený dres kolumbijskej reprezentácie s podpismi členov svojej rodiny.citovala nadšeného fanúšika agentúra AP.Quiroga podnikol nevšednú cestu na šampionát aj pred štyrmi rokmi do Brazílie, no vtedy prišiel do dejiska MS z Kolumbie na motorke.