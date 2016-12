New York Times: Nový šéf OSN sa musí vyrovnať s faktorom D. Trumpa

Súčasný generálny tajomník OSN Pan Ki-mun (vľavo) objíma nového generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa po tom, ako zložil sľub v sídle OSN v New Yorku 12. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 31. decembra (TASR) - António Guterres nastupuje do funkcie generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov v čase vzostupu nacionalistických hnutí vo svete. Samotný Guterres hovorí aj o všeobecnej strate dôvery v inštitúcie, čo sa týka i OSN, napísala vo svojom komentári Somini Senguptaová, zahraničná korešpondentka amerického denníka New York Times (NYT).Nový šéf OSN bude čeliť mnohým výzvam, ako sú vojny, zmena klímy, rozširujúca sa príjmová nerovnosť či migrácia. Pri ich riešení bude pritom musieť počítať so zmenenou situáciou, ktorú spôsobilo zvolenie Donalda Trumpa za prezidenta Spojených štátov. V uplynulých týždňoch sa na tom zhodlo množstvo diplomatov pôsobiacich na pôde OSN, pričom sa tu podľa nich črtajú viaceré obzvlášť znepokojujúce otázky.Prvou otázkou je, či bude Guterres pripravený apelovať na amerických predstaviteľov, pokiaľ by porušili základné hodnoty vyplávajúce z Charty OSN, ako sú rešpekt, ľudské práva, tolerancia a solidarita. Bude pritom musieť brať do úvahy, že USA sú najväčším jednotlivým prispievateľom do pokladnice OSN. Guterres sa bude zrejme musieť usilovať o to, aby Trump výrazne neznížil finančnú podporu OSN alebo aby neodmietol celú svetovú organizáciu ako platformu na riešenie svetových problémov.Ďalšou problematickou oblasťou bude podľa komentátorky NYT konflikt v Sýrii. Trump totiž naznačil, že v záujme porážky Islamského štátu v Sýrii bude pripravený spojiť sa aj s Ruskom, a to aj v prípade, ak by to znamenalo, že pri moci zostane Moskvou podporovaný prezident Bašár Asad.Guterres, ktorý sám seba označuje za bojovníka za ľudské práva, bude pritom čeliť otázke, či podporiť tohto sýrskeho lídra obviňovaného zo spáchania vojnových zločinov.Medzi diplomatmi z OSN sa tiež šíria obavy, že Trump, ktorý počas svojej predvolebnej kampane odmietol hodnoty medzinárodnej spolupráce, by mohol túto organizáciu svojimi krokmi "položiť na kolená". Mohol by pritom zájsť aj omnoho ďalej, než len paralyzovať niektoré špecializované programy, ako to už v minulosti urobili niektoré americké republikánske vlády.Zatiaľ nie je jasné, aký postoj Guterres zaujme voči Trumpovi, avšak zatiaľ naznačuje, že zvolí skôr umiernený a kooperatívny prístup. Podľa vlastných slov mu "dá najavo jednoznačnú snahu spolupracovať" pri riešení problémov a kríz súčasného sveta.Komentátorka NYT ďalej upozornila, že Guterres sa bude musieť vyrovnať aj s tlakom na obsadenie väčšieho počtu postov vo svojej administratíve ženami. Pri vyberaní nového generálneho tajomníka OSN presadzovalo množstvo diplomatov to, aby sa novou šéfkou tejto inštitúcie stala prvýkrát za 70 rokov jej existencie žena. Guterres prisľúbil, že na vyšších pozíciách vo svojom úrade nastolí rodovú rovnosť.Podľa záverov nedávnych štúdií zastávajú ženy v sekretariáte OSN iba niečo cez 20 percent zo všetkých vrcholových postov.