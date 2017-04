Newcastle United si zabezpečil okamžitý návrat medzi anglickú elitu

Hráči Newcastlu United oslavujú Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 25. apríla (TASR) - Futbalisti Newcastlu United sa stali druhým postupujúcim do najvyššej anglickej súťaže. V pondelňajšom stretnutí 44. kola The Championship si na vlastnom trávniku poradili s Prestonom North End 4:1 a zabezpečili si návrat medzi elitu hneď v prvej sezóne po zostupe.Zverenci Španiela Rafaela Beniteza získali v predchádzajúcich troch kolách jediný bod, ale po sobotných prehrách Readingu a Huddersfieldu im na definitívu stačila remíza. Ďalší už istý nováčik Premier League je druholigový líder Brighton and Hove Albion, ktorý má pred Newcastlom štvorbodový náskok. V play off o poslednú miestenku si zahrajú tímy na treťom až šiestom mieste, momentálne tam figurujú Reading, Sheffield Wednesday, Huddersfield a Fulham.Kmeňový hráč Newcastlu je slovenský reprezentant do 21 rokov Ľubomír Šatka, ktorý do konca tohto ročníka hosťuje vo fortunaligovom FC DAC 1904 Dunajská Streda.