Nežiaduce účinky najviac hlásili pacienti pri liekoch na infekciu

Bratislava 11. februára (TASR) - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) dostal vlani 1470 hlásení o podozreniach na nežiaduce účinky. Z toho 813 bolo závažných.Najviac ich ľudia hlásili pri liekoch na rôzne infekcie, onkologické ochorenia či pri liekoch ovplyvňujúcich krv.povedala pre TASR Diana Madarászová zo ŠÚKL.Zdravotníci poslali štátnemu ústavu 550 hlásení, farmaceutické spoločnosti 548 a pacienti 372. Najviac ich prišlo z interného oddelenia Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), potom z dermatologických ambulancií v Bratislave, Košiciach a Žiline či dermatovenerologického oddelenia UNB.Zaslanie hlásení ešte neznamená, že nežiaduca reakcia bola vyvolaná liekom, upozornil ŠÚKL. Tie sa dostávajú do európskej databanky a sú posudzované spolu s ostatnými dostupnými informáciami. Ak sa preukáže, že liek môže vyvolať nežiaduci účinok, štátny ústav ho môže napríklad pozastaviť alebo stiahnuť z používania.O liekoch nemusí byť známe všetko, hoci sú pred registráciou rozsiahlo testované počas klinických štúdií, uvádza ŠÚKL. Nežiaduce účinky sa mnohokrát objavia až pri postupnom užívaní veľkým počtom ľudí.Balenia niektorých liekov sú označené obráteným čiernym trojuholníkom, ktorý upozorňuje, že v tomto prípade by sa malo hlásiť akékoľvek podozrenie na nežiaduce účinky. Napríklad preto, že je nový. Neznamená to však, že liek je pre pacienta nebezpečný.