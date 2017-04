NHL: Chicago je v slzách: Pre Hossu, Pánika a Jurča sa sezóna skončila

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - play off - výsledky



Štvrťfinále Východnej konferencie



Montreal - New York Rangers 2:3 pp

/stav série: 2:3/



Pittsburgh - Columbus 5:2

/konečný stav série: 4:1, postúpil Pittsburgh/



Štvrťfinále Západnej konferencie



Nashville - Chicago 4:1

/konečný stav série: 4:0, postúpil Nashville/



Edmonton - San Jose 2:3 v III. tretine

/na zápasy 2:2/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. apríla (TASR) - Hokejisti Chicaga sa rozlúčili s play off zámorskej NHL už v 1. kole. Blackhawks nestačili na Nashville Predators ani vo štvrtom súboji a štvrťfinálovú sériu Západnej konferencie prehrali 0:4 na zápasy. Nashville spečatil postup do konferenčného semifinále v noci na piatok, keď na domácom ľade triumfoval 4:1.V drese hostí sa predstavila dvojica Slovákov Marián Hossa, Richard Pánik, ich krajan Tomáš Jurčo sa do zostavy nezmestil. Chicago sa stalo len tretím tímom od sezóny 1974/75, ktorý vypadol v prvom kole ako najlepší tím konferencie po základnej časti.Ďalej ide aj Pittsburgh Penguins. Obhajca trofeje zdolal v piatom súboji Columbus Blue Jackets 5:2 a sériu vyhral 4:1 na zápasy.