NHL: Halák priviedol Islanders k triumfu v derby

výsledky:



NY Rangers - NY Islanders 2:7 /za hostí J. HALÁK kryl 37 striel/,

Pittsburgh - Detroit 4:1 /za hostí T. TATAR 0+1/

New York 13. januára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák priviedol spoluhráčov z New York Islanders k sobotňajšiemu vysokému triumfu 7:2 v derby NHL na ľade New York Rangers. Halák kryl 37 striel jazdcov.V druhom večernom súboji zdolal úradujúci šampión Pittsburgh doma Detroit 4:1. Hosťom k bodom nepomohla ani asistencia slovenského útočníka Tomáša Tatara. V drese Pens exceloval s dvoma gólmi a dvoma asistenciami ruský útočník Jevgenij Malkin.