NHL: Halák vychytal výhru nad rivalom, z víťazstva sa tešil aj Chára

Slovenský brankár Islanders Jaroslav Halák (vpravo) vyráža strelu útočníka Kings Jeffa Cartera (vľavo) v zápase hokejovej NHL New York Islanders - Los Angeles Kings. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



výsledky:



Boston - Vancouver 6:3,

NY Rangers - NY Islanders 3:4 pp a sn,

Philadelphia - Nashville 0:1,

Ottawa - New Jersey 4:5 pp,

Columbus - Tampa Bay 0:2,

Chicago - Edmonton 1:2 pp,

Colorado - St. Louis 3:4,

Calgary - Carolina 1:2,

Arizona - Dallas 4:5

New York 20. októbra (TASR) - Hokejisti New York Islanders zvíťazili v derby zápase zámorskej NHL na ľade New York Rangers 4:3 po nájazdoch aj vďaka 38 úspešným zákrokom slovenského brankára Jaroslava Haláka. Ostrovania po druhej tretine viedli 3:1, ale domáci dostali zápas do predĺženie, resp. nájazdového rozstrelu. Ten však rozhodol John Tavares.Islanders v predchádzajúcich deviatich vzájomných zápasoch s mestským rivalom uspeli osemkrát, informovala agentúra AP. Halák si zapísal 92,68 percentnú úspešnosť zákrokov.Boston na domácom ľade zdolal Vancouver 6:3, slovenský kapitán domácich Zdeno Chára si do štatistík zapísal jeden plusový bod a na ľade strávil takmer 24 minút.Nedarilo sa Chicagu, ktoré doma prehralo s Edmontonom 1:2 po predĺžení. Slovenský útočník Blackhawks Richard Pánik zaknihoval mínusku, na ľade bol takmer 19 minút. Oilers zastavili sériu štyroch prehier.