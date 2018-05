NHL: Hokejistov New Yorku Rangers povedie David Quinn

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. mája (TASR) - David Quinn sa stane novým trénerom hokejistov New Yorku Rangers v zámorskej NHL. Doterajší kouč Bostonskej univerzity vo funkcii nahradí Alaina Vigneaulta, ktorého prepustili začiatkom apríla po nevydarenej sezóne. Rangers prvýkrát za osem rokov nepostúpili do play off. Informovali o tom zámorské médiá.Päťdesiatjedenročný Quinn by mal podľa Sportsnet podpísať päťročný kontrakt a mohol by sa stať jedným z najlepšie platených trénerov v profilige. Bostonskú univerzitu viedol päť sezón, predtým bol asistent v Colorade Avalanche (2012/13) a hlavný tréner v tíme nižšej AHL Lake Erie Monsters (2009 až 2012). Ako aktívneho hráča ho draftovala Minnesota North Stars v prvom kole v roku 1984, ale v NHL nikdy nehral.